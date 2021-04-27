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28 Nisan Çarşamba Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!

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28 Nisan Çarşamba Korona virüs Tablosu! Vaka Sayısı DİKKAT ÇEKTİ!
27 Nisan 2021 Salı 11:29

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 37.312 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 353 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 353 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 38 bin 711'a yükseldi. Toplamda 46 milyon 153 bin 151 test yapıldı. Bugün yapılan 268 bin 893 testten 37 bin 312 yeni vaka sayısı, 2 bin 716 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 4 milyon 667 bin 281 olduğu, bugün iyileşen 48 bin 27 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 121 bin 671'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,4, ağır hasta sayısının ise 3 bin 563 olduğu açıklandı.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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