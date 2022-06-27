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28 Haziran Salı Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 991,45 ile başlayan Gram Altın, saat 15:36 itibarıyla %2,15 azalışla 970,79'dan işlem görüyor. Dün en düşük 968,40, en yüksek 1.023,08 seviyelerini gören Gram Altın, günü 992,10 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 27.06.2022 tarihinde 949,14 ile son bir ayın en düşük, 10.06.2022 tarihinde ise 1.035,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 970,79 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,8734 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 15:37 itibarıyla %2,25 azalışla 16,5047 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,4914, en yüksek 17,3807 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,8853 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 06.06.2022 tarihinde 15,9954 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 17,5404 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,5047 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,8117 ile başlayan Euro kuru, saat 15:36 itibarıyla %2,09 azalışla 17,4538 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,3982, en yüksek 18,3712 seviyelerini gören Euro, günü 17,8334 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 18,6799 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,4538 TL'ye karşılık gelmektedir.

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