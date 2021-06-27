işçi
işçi
0
kpss güncel
kpss güncel
0
esnaf destek
esnaf destek
0
evde paket
evde paket
0
işkur
işkur
0
istifa
istifa
0
myk belgesi
myk belgesi
1
2021 kpss
2021 kpss
3
0
kıdem tazminatı
kıdem tazminatı
0
ücretsiz izin parası 3
ücretsiz izin parası 3
0
0

28 Haziran Pazartesi Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!

28 Haziran Pazartesi virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

28 Haziran Pazartesi Korona virüs Tablosu, bugün ki sonuçlar şaşırttı!
27 Haziran 2021 Pazar 22:42

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 52 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 883 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 52 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 576'ya yükseldi.

Toplamda 60 milyon 105 bin 441 test yapıldı. Bugün yapılan 215 bin 294 testten 4 bin 883 yeni vaka sayısı, 390 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 409 bin 27, bugün iyileşen 5 bin 937 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 275 bin 231'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 736 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber