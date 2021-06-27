28 Haziran Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

28 Haziran 2021 burç yorumları aşk, sağlık, para ve aile konularında araştırılıyor. Ay, Balık burcuna geçecek. Bu durum Balık burcunda bireysel konuları öne çıkartacak. Akrep burcu ise ailevi konulara odaklanabilir. 28 Haziran Pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Saat 20.51'de ise Balık burcuna geçiş yapacak. Gün boyunca sosyal ilişkilerimiz öne çıkıyor olacak. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarımızı sunmamız açısından bize bir fırsat sunuyor. İşte 28 Haziran Pazartesi burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

28 Haziran Pazartesi günü Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Saat 20.51'de ise Balık burcuna geçiş yapacak. Bugünlerde arkadaşlarınla ortak bir amaç uğrunda mücadele verebilirsin. Sosyal ilişkilerin öne çıkıyor.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay'ın Kova burcunda ilerlediği Pazartesi günü ikili ilişkilerine odaklanabilirsin. Ortaklık teklifleri alabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

İletişim ile ilgili konularda enerjilerin uyumlu aktığı bugünü görüşmelerini düzenlemek için kullanabilirsin. Bilhassa akşam saatleri ikili görüşmeler için uygun olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ortak kazanımlarınla ilgili konularda yeni birtakım organizasyonlar içerisinde olabilirsin. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarını sunman açısından sana bir fırsat sunuyor

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay karşıt burcunda ilerliyorken ortaklarınla alakalı konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Yeni fikirler öğrenmeye meraklı olduğun bir zaman dilimindesin. İkili ilişkilerin önem kazanıyor. Sabah saatlerinde özel ilişkilerinde uyumsuzluklar olsa da akşam saatleri konuları tekrar görüşmek adına uygun olacaktır.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarınla birlikte sıra dışı bir şeyler yapmak, kaliteli vakit geçirmek isteyebilirsin. Akşam saatlerinde ise sağlığınla ilgili konular önemli hale gelebilir.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde ailenle ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsin. Aynı zamanda bağımsızlık konuları da senin için önemli hale geliyor. Sinirsel gerginliklere dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Yakın çevrendeki arkadaşların ve kardeşlerinle birlikte ekip çalışmaları yapabilirsin. İletişim adına akşam saatleri çok daha uygun olabilir. Küçülen ay fazında ilerleyen Ay yaptıklarını sunman açısından sana bir fırsat sunuyor

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Bugünlerde sahip olduğun yeteneklerinle sıra dışı şeyler yapabilirsin. Yeteneklerini göstermek adına harika bir zaman dilimindesin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay 28 Haziran Pazartesi günü saat 20.51'e kadar senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konulara ve sağlığına önem veriyorsun. Saçlarınla veya görüntünle ilgili bir değişiklik yapmayı düşünüyorsan bugün uygun olabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Bugünlerde senin için rüyaların çok daha önemli hale geliyor olacak. Ay akşam saatlerinde senin burcuna geçiş yapıyor olacak. Bireysel konular önemli hale gelecek.