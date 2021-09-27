28 Eylül Salı Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu?

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Sağlık Bakanlığı, yeni korona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 228 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, 25 bin 861 kişinin de testi pozitif çıktı.

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