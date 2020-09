28 Eylül Pazartesi Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

Her gün binlerce belki de milyonlarca insanın ilgi alanı olduğu astroloji ve günlük burç yorumları takip edilerek okunmak isteniyor. Hem Türkiye'de hem de dünyada neler yaşanacağına, bu yaşananların ise iş, para ve aşk alanlarında nasıl bir etki göstereceği merak edilerek araştırılıyor. Özellikle kadınların alaka gösterdiği günlük burç yorumları ile karşınıza çıktığımız haberimizde tüm detayları öğrenebilirsiniz. Ancak unutmayın ki haberimizde yer alan burç yorumları farklı internet sitelerinden derlemelerdir. Okuyucularımıza iyi günler dileriz.

Astroloji nedir?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş'in,a Güneş Sistemi'mizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.



Her gün binlerce hatta milyonlarca insanın merak ettiği, sakız kağıtlarında dahi umut aradığı günlük burç ve fal yorumlarını sizler için derledik. Burcunuza göre olan yorumları usta astrologlardan derleyip sunma imkanı sunduğumuz haberimizde tüm bilgileri bulabilirsiniz. Peki Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcu yorumları nasıl oluştu?



Google üzerinde en çok aranan terimlerden olan günlük burç yorumları artık Gazete Damga aracılığı ile önünüze geliyor. Usta isimlerin geleceğe yönelik yaptığı yorumların derlendiği haberimizde burcunuzla ilgili her şeyi öğrenebilir ve günlük burç yorumunuzu okuyabilirsiniz. Gündelik hayatınızdan iş ve aşk hayatınıza, ikili ilişkilerden ekonomik durumunuza kadar pek çok konuda yapılan internet yorumlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 28 Eylül 2020 Pazartesi günlük burç yorumları nasıl oluştu? İşte detaylar...



28 Eylül 2020 Pazartesi Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı günlük burç yorumları herkes tarafından merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde burç yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Burç yorumları hayatta alacağınız kararlara ve atacağınız adımlara ışık olabilir. Bazen aşk olarak size geri dönebilir bazen ise maddi olarak size geri dönüşü olacaktır.



Burç yorumları alacağınız kararlarda,gideceğiniz yerlerde ve daha bir çok şeyde burç yorumları size yardımcı olabilir. Burçlar size yol gösterici tavsiyelerde bulunabilir.4 Ocak'ta dünyaya gelen insanlar hangi burç oluyor? 28 Eylül 2020 Pazartesi günlük burç yorumları... Kova burcuna mensup olan kişilerin ortak özellikleri neler? Kova burcunun uğurlu günü hangisi? Kova burcunun ortak özellikleri nelerdir? Kova burcundan olan ünlüler hangileri? Kova burcunun diğer burçlarla uyumu nasıldır? Kova burcu erkeğinin/kadının özellikleri neler? 4 Ocak burç yorumları ve burçlara dair her şey haberimizde...



Günlük burç yorumunuz Gazete Damga'da! Burç yorumları sabah saatlerinde okunarak güne iyi başlamak amaçlanır. Bu doğrultuda hazırladığımız haberimizde burcunuza ait günlük tüm yorumları okuyabilirsiniz. İşte detaylar...



İnsanlar hayatlarındaki gelişmeleri öğrenebilmek, iş ve aşk maratonlarının nasıl bir seyre gittiğini ve bundan sonraki beklentilerinin ne yönde olacağını merak ediyor. Google ve diğer arama motorlarında en çok yapılan aramalardan biri olan Günlük Burç Yorumları Gazete Damgal'da da yer almaktadır. İşte 28 Eylül 2020 Pazartesi Günlük Burç yorumları...



28 Eylül 2020 Pazartesi Rezzan Kiraz ve Nuray Sayarı günlük burç yorumları herkes tarafından merak ediliyor. Sizler için hazırladığımız haberimizde burç yorumlarınızı okuyabilirsiniz. Burç yorumları hayatta alacağınız kararlara ve atacağınız adımlara ışık olabilir. Bazen aşk olarak size geri dönebilir bazen ise maddi olarak size geri dönüşü olacaktır.





28 Eylül 2020 Pazartesi Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mart - 20 Nisan)

Bugün zihniniz oldukça karışık. Bu nedenle huzurunuzu kaçıracak düşüncelerinizden uzaklaşmalı ve ruhsal enerjinizi yükseltecek aktivitelere yönelmelisiniz. Maddi konularda bugün boyunca olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizin dışında sosyal yaşamınıza da önem vermeli arkadaşlarınızla bir arada zaman geçirmelisiniz. Bu sizin en iyi ilacınız olabilir.

BOĞA BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Nisan - 23 Mayıs)

Bugün yakın çevrenizden gelecek bir haber nedeniyle hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaktan yoruldunuz evet ancak bunun sizin tercihiniz olduğunu unutmamalı, başkalarını suçlamak yerine kendinizi değiştirmeye başlamanız gerektiğini kabul etmelisiniz. Bu durumun ne iş hayatınıza etki etmesine ne de özel hayatınızdaki huzuru bozmasına izin vermeyin.

İKİZLER BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Mayıs - 23 Haziran)

Bugün iş hayatınızda alacağınız güzel haberlerle güne başlayacaksınız. Ancak akşam saatleri özel hayatınızla ilgili yapmayı düşündüğünüz bir aktiviteniz hiç beklemediğiniz kişi ya da kişiler tarafından engellenmek istenebilir. Ne olursa olsun sakinliğinizi korumalı, kişilerin gerçek yüzünü görerek gerekli tepkinizi ortaya koymalısınız.

YENGEÇ BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Haziran - 23 Temmuz)

Bugün iş hayatınızda cazip gelen tekliflere karşı temkinli davranın. Üzerinde etraflıca düşünmeden vereceğiniz bir karar sizi kötü durumlara düşürebilir. Maddi konularda olumlu gelişmeler yaşamaya başlayacağınız bu süreçte sorumluluklarınızın hakkını yerine getirerek hareket ettiğinizde erteledikleriniz zaten karşınıza çıkacaktır.

ASLAN BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Temmuz - 22 Ağustos)

Son zamanlarda duygularınızda aklınızda arasında ki uyumun getireceği şanslar kapınızı çalıyor. Sürekli ertelediğiniz, ihmal ettiğiniz konularda; önemli adımlar ilkler gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise karmaşık duygular içinde olabilir birlikte olduğunuz insanın davranışlarını itici ve samimiyetten uzak bulabilirsiniz. Anlık tepkiler vermek yerine sakin olup anlamaya çalışmalısınız.

Bugün özellikle özel hayatınızda yaşanacak gelişmelere karşı dikkatli olmalısınız. Duygusal olarak sizi derinden etkileyen kişiden gelecek haberler söz konusu olabilir. Bu kez duygularınızla oynamasına fırsat vermemelisiniz. Yeni bir duygusal kırılma sizi fazlasıyla hırpalayabilir. İş hayatınızda ise olağan günlerden biri sizi bekliyor.

TERAZİ BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Eylül - 22 Ekim)

Bugün maddi manevi şanslı günlerinizden birindesiniz. Bugünlerde iletişime önem verin dostlarınızdan gelecek destek sizleri daha da güçlü bir konuma taşıyacak. Yenilikçi devrimlere hazır olun. Özel yaşamınızda sevdiğiniz insanın yaşadıklarına adil bir yaklaşım içinde olmaya çalışın. Zihninizde farklı düşünceler oluşmasına ve sevginizin zarar görmesine izin vermeyin.

AKREP BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ekim - 22 Kasım)

Bugün özellikle iş hayatınızda maddi konularda ortaklaşa hareket ettiğiniz insanlar yüzünden zorluklar yaşayabilirsiniz. İyi niyetli tutumunuzla başkalarının yaptığı harcamaların bedelini siz ödeyebilirsiniz. Doğrusu bugün duygularınızla değil aklınızla hareket etmelisiniz. Sağlığınız açısından bugünlerde mevsim değişikliklerine dikkat.

YAY BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU(23 Kasım-22 Aralık)

Bugün işinizle ilgili konular da iletişime fazlasıyla önem verin. İş yerinizde yaşanacak değişikliklerin önemli bir parçası olabilirsiniz. İletişim sizin en büyük avantajınız bunu değerlendirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise sosyal hayatınıza biraz daha önem vermelisiniz. Yeni insanlar tanımanın yaşamınıza katacağı güzel enerjilerle hayatınızı daha renkli hale getirebilirsiniz.

OĞLAK BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün işinizle ilgili yeni bir görüşme yapabilir ve önemli kararlar alabilirsiniz. Üzerinizdeki yükü paylaşabileceğiniz yeni insanlar iş hayatınıza dahil olabilir. Bu gelişme size maddi olarak da yeni kapılar aralayabilir. Özel hayatınızda ise ailenizle birlikte beklenmedik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Hayat sürprizlerle dolu.

KOVA BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 Ocak - 19 Şubat)

Bugün ruhsal enerjiniz oldukça yüksek. Sabah saatlerinde birlikte çalıştığınız insanlara yardım ederek insanların size olan düşüncelerini etkileyebilir ve sizi daha iyi tanımalarını sağlayabilirsiniz. Siz hesapsız yapmış olsanız da bu sizin işinizdeki pozisyonunuzu olumlu yönde değiştirecektir. Bugünlerde beklediğiniz haber geç de olsa gelecek ve maddi olarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

BALIK BURCU 28 Eylül 2020 Pazartesi GÜNLÜK BURÇ YORUMU (20 Şubat - 20 Mart)

Bugünler iş hayatınızda beklenmedik değişiklikler yaşanabilir ve yeni bir göreve getirilebilirsiniz. Bu dönemde size sunulan dan çok kendi isteklerinizi hayata geçirmek için çabalamalı ve mümkün olduğunca ön planda olmaya özen göstermelisiniz. Bugün gerek özel yaşamınızda ki arkadaşlarınızla gerekse çalışma arkadaşlarınızla tartışmalardan uzak durmalısınız.