28 Ekim Perşembe Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

28 Ekim 2021 burç yorumları araştırılıyor. Ay'ın ve gezegenin hareketlerine göre hazırlanan günlük burç yorumları merak ediliyor. 28 Ekim Perşembe günü İkizler burcunu yatırımlar bekliyor, Yay burcunu parasal konular bekliyor. Terazi burcu önemli bir karar alabilir. İşte 28 Ekim Perşembe 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Maddi artışlarınız için özellikle günün öğleden sonrasında adım atacağınız konular hakkında verim elde edebilirsiniz. Görüşmelerinizin yoğun olacağı bir süreçten geçerken, kardeşleriniz ve yakın akrabalarınızın sizi olan ihtiyacını görmezden gelmeyiniz.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Gün içerisinde eski arkadaşlarınızdan gelen haberler karşısında içsel anlamda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Parasal konularda güvenilir olmayan yatırım veya projelerin altına imza atmamalısınız.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

İş hayatınızdaki parasal kazançlarınızın arttığı bir süreçten geçmektesiniz. Avantajlı yatırımlar için riskli adımlar atmadan ilerlemeniz önemli.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Eşinizin ailesinin ve kendi akrabalarınızın biraz manipülasyonuna uğrayabileceğiniz bir gün. Önemli bir sözleşme veya sınava hazırlanıyorsanız bugün isminizden söz ettirebilirsiniz.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Beraberliğinizdeki kişiyle önemli bir döngünün içerisinde olabilirsiniz. Yol ayrımı yaşamak üzereyseniz önümüzdeki birkaç hafta sonraki gelişmeleri takip etmenizi önerebilirim.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Önemli ortaklık ve projelere önümüzdeki aylarda imza atabilirsiniz. Bugün tüm bunların gelişmeleri hakkında haberler alabilirsiniz. Umulmadık şans ve fırsatlar bugün sizinle olurken dostlarınızdan alacağınız destekler karşısında mutlu olacaksınız.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Taşınmak gibi önemli bir karar almak üzereyseniz olumlu bir gün. Kalbinizi neşe ile attıracak haberler ve sevdiğiniz kişiden alacağınız bir sürpriz ile çok mutlu olacaksınız.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün aile büyükleriniz ile aranızdaki kırgınlıkları gidermek için gökyüzü sizi destekliyor. Kendinizi anlatırken geçmişi düşünmek biraz üzücü olabilir.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Gün içerisinde parasal kaynaklarla alakalı iş hayatınızda atılımlar yapabilirsiniz. Belirsiz iş konularınızın açılması için olumlu şartlar sizinle birlikte olabilir.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün önemli sözleşmelerinizi ve araştırmalarınızı tamamlamak için güzel atılımlar yapabilirsiniz. Detaylıca çalışacağınız konular hakkında isminizden söz ettireceksiniz. Kardeşlerinizden haberler biraz canınızı sıkabilir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Gün içerisinde biraz takıntılı olabilir ve içsel huzursuzluğunuz artabilir. İş hayatınızda sizi manipüle etmek isteyen pek çok kişi karşısında öfkelenmeden önce parasal kaynakları düşünmek önemli .

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bulunduğunuz topluluklarda isminizden söz ettirebilirsiniz. Gizli tutmak istediğiniz önemli bir iş görüşmesini açıklamadan önce biraz daha zamana yaymanızı önerebilirim.