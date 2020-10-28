28 Ekim kandil mi, 28 Ekim ne kandili? 2020 Dini günler takvimi 2020 Dini günler takvimini merak eden vatandaşlar, Ekim ayının son haftasında hangi kandilin idrak edileceğini öğrenmek istiyor. 28 Ekim gününe denk gelen dini gün, vatandaşlar arasında 28 Ekim kandil mi, 28 Ekim ne kandili sorularını oluşturuyor Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılabilir?. İşte 28 Ekim Çarşamba gününün önemi..

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR HANGİ İBADETLER YAPILIR

28 Ekim kandil mi, 28 Ekim ne kandili? 2020 Dini günler takvimi 2020 Dini günler takvimini merak eden vatandaşlar, Ekim ayının son haftasında hangi kandilin idrak edileceğini öğrenmek istiyor. 28 Ekim gününe denk gelen dini gün, vatandaşlar arasında 28 Ekim kandil mi, 28 Ekim ne kandili sorularını oluşturuyor Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılabilir?. İşte 28 Ekim Çarşamba gününün önemi..

Bu gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (sas) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevî feyziyle de daralan gönüllerimizi aydınlatan, zihinlerimizi berraklaştıran gecelerdir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

İşte Mevlid Kandili de insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılabilir?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) salat-ü selamlar getirilmeli.

Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.

Kur’an–ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli.

Kaza, nafile namazlar kılınmalı.

“Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.”

(Ahzâb, 33/45-46)

Mevlid Kandili'nde yapılabilecek dualar

Ey bütün kâinatı idare eden, ey bütün canlılara can veren, ey bütün âlemleri terbiyesi altında bulunduran yüce Allah’ım!

Bütün kâinatın diliyle, yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca ve hamd edenlerin hamdleriyle sana hamd ediyor ve bütün kâinatın diliyle; yarattığın tüm mahlûkatın zerrelerinin sayısınca salât ve selâm vericilerin salât ve selâmlarıyla, efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)’ya salât ve selâm gönderiyoruz.

Ey âlemleri yoktan var eden yüce Rabbimiz! Âlemlerinin içinde bir âlem olarak kapına geldik, bu mübarek kandil gecesinde, dünyevi meşgalemizi bir tarafa bırakıp; huzurunda sana yöneldik, boynumuzu büktük, kemâli edeple senden istiyoruz bizleri boş çevirme ya Rabbi.

Sen ayetlerinde buyuruyorsun ki:

"Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben, onlara çok yakınım. Dua edenin duasını, bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki; doğru yolu bulmuş olsunlar." İşte bizler senin bu çağrına imanla icabet ediyor, ısrarla dualarımızın kabulünü istiyoruz.