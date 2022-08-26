28 Ağustos Pazar Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları

Başak burcu Yeniay'ı burçlara yenilik ve güzellik getiriyor. Akrep burcu arkadaş ortamlarında ses getirebilir. Balık burcunun eline toplu para geçebilir. Peki 28 Ağustos 2022 tarihinde başlayacak olan Başak burcu Yeniay'ında neler olacak? İşte Yeniay yorumları...

28 AĞUSTOS BAŞAK BURCU YENİAYI ETKİLERİ

Sevgili Dostlarım,

Bu hafta hayatımızda düzene sokmak istediğimiz pek çok mücadele alanını değiştirmek için girişim içerisine gireceğiz. Haftasonu 27 Ağustos tarihinde gerçekleşecek Başak burcundaki Yeniay, nefes almamızı sağlayacak ve tüm gelişmeler bu hafta ortasıyla birlikte hayatımızın içerisinde olacak.

Ev almak, arazi almak, atalardan kalan umulmadık miras çözümleri, daha avantajlı iş teklifleriyle bu hafta karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkiler adına zamanında haksızlık yapanlara ders niteliğinde olacak olan, aşkı ve mutluluğu hakedenlerinse sürpiz şekilde evlilik planı yapacağı muazzam bir zaman döngüsü.

Başak Yeniayıyla dikkat etmemiz gereken konularsa, tarım ve çiftçilikte yaşanabilecek bazı sıkıntılarla, yeni türeyen böceklere dikkat etmemiz gerekiyor. Evinizin hijyeni ve düzenine de ayrıca dikkat ederken, özellikle evcil hayvanlarınızın parazitlere karşı olan sıkıntılarla karşılaşmaması adına sağlık kontrollerini yaptırmalısınız.

Peki burçları neler bekliyor?

Koç:

Sevgili Koç Burçları, sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz, diyet detoks programlarında aşırıya kaçmamak önemli. Kronik rahatsızlıklarınız bulunuyorsa tetiklenebilir, kendinize özen göstermelisiniz. Eviniz ve haneniz kalabalıklaşabilir, sevdiğiniz dostlarınız bulunuyorsa onlarla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Evinizin içerisinde yeni düzenlemeler ve eşyalar almak isteyebilirsiniz. İş hayatınız açısından yeni iş teklifleriyle karşılaşabilir, yeni projelere başlayabilirsiniz. Evinizin içerisine bakıcı, yardımcı ya da şirketinizin içerisinde aranıza katılacak olan yeni bir takım arkadaşı aranıza katılabilir. Görmezden geldiğiniz bazı sırları fark edeceğiniz bir haftadan geçerken, eski beraberliklerinizle karşılaşma ve haberler alabilirsiniz. Evliliğiniz içerisinde kendini yalnız ve ıssız hisseden Koç burçları çözüm yolları bulmanız için fırsatlarınız bulunuyor.

Boğa:

Sevgili Boğa Burçları, gökyüzü aşkı çağırırken, dostlar, arkadaşlar ve eşinizden gelebilecek destekler kalbinizi çok mutlu edecek. Kalbiniz boşsa ikinci şanslar kapınıza gelebilir. Uzak seyahatler ve tatil planlarınız bulunuyorsa bol eğlenceli aktiviteler içerisinde olabilirsiniz. Evli ve mutlu olan Boğa burçları, çocuklarınız bulunuyorsa, onların hayatında gerçekleşecek yeni planlar hakkında oldukça heyecanlanacak ve gururlanacaksınız. Ummadığınız yerlerden gelebilecek büyük para kapıları ve iş fırsatları da çok yakında kapınızda gibi görünüyor. Hayatınızdaki güzellikleri kimseye bahsetmeyin, dost gibi gördüklerinizin ikinci yüzünü görmek üzeresiniz ama henüz değil. Para harcamalarınıza da ayrıca dikkat etmelisiniz, derim.

İkizler:

Sevgili İkizler Burçları, aile içinde bazı sorunlar, iş hayatınızdaki eleştirilere veya enerjinizi fazlaca zorlamanız sonucunda kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Kendi özelinizde iç dünyanıza kapanacağınız bir haftadan geçmektesiniz. Bırakın ailenizdeki sorunları çözmeye uğraşmayın, belki de aile üyelerinizden gelecek yardımlarla birlikte zaten sorunlar kendiliğinden çözülecektir. Aşk hayatınız açısından umulmadık haberler alacağınız bir döngüden geçtiğinizin de altını çizmek istiyorum, umulmadık itiraflarla karşılaşabilirsiniz. Hamile kalmak isteyen ve bir türlü cesaret edemeyen ya da tedavi gören İkizler burçları bu hafta sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasıyla şansınızı döndürmek isteyeceğiniz her türlü konuyla ilgili güzel enerjileri arkanıza alın derim, sizi zorlayan her türlü konuyu çözüm yolları bulacaksınız. Tek dikkat etmeniz gereken konu dikkatsizlik yapabilirsiniz, artan enerjinizi dengelemelisiniz, özellikle eller ve gözlerinize gelebilecek kazalara dikkat ederken, göz, kulak ve ellerinizde oluşabilecek enfeksiyonları önemsemelisiniz.

Yengeç:

Sevgili Yengeç Burçları, iletişim, kısa seyahatler, eğitim planları yapabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili iletişiminiz artıyor, flörtler kapıyı çalıyor. Arkadaşlar, yeni tanışacağınız kişiler sizi mutlu edecek. Sevdiğiniz kişiyle beraberliğinizde daha mutlu ve uyumlu olurken, aile ve yuva konuları gündeminizde olacak. Aile içi sıkıntılara açıksınız, dikkatli olmalısınız. Parasal enerjinizde gelen para kapıları açıkken, giden borçlara karşı temkinli olmalısınız. Kısa tatil planları bu hafta ruhunuza çok iyi gelebilir, hiçbir şey yapamıyorsanız eğer ki arkadaşlarınızla bulunduğunuz şehre yakın bir yerlerde vakit geçirmek ruhunuza iyi gelebilir.

Aslan:

Sevgili Aslan Burçları, Parasal konular adına en şanslı burç sizsiniz. Yeni para kapıları açılabilir ve yeni projelerden elde edeceğiniz gelirler sizi çok mutlu edebilir. Bu hafta özellikle hafta ortasıyla birlikte kendinizi her türlü konuda " Ben buradayım" diyeceğiniz, kendinizi göstermek isteyeceğiniz muazzam enerjiler bulunacak. Ayrıca Venüs'ün sizin burcunuzda ilerlemesi tüm gözlerin size dönmesini sağlarken, girdiğiniz her ortamda, herkesi kendinize hayran bırakıyorsunuz. Araba alımları için de şahane bir döngüde olduğunuzu belirtmeden edemiyorum. İş yerinizde yeni proje anlaşmaları için de gökyüzünü arkanıza aldığınızı tekrar hatırlatmak isterim, çünkü para kapıları açılıyor efendim.

Başak:

Sevgili Başak Burçları, imajınızı yenileyeceğiniz muazzam bir ay. Bu hafta hafta başında biraz kendinizi yorgun hissetseniz de hafta ortasına doğru enerjinizi yenileyeceksiniz. Arkadaşlar, dostlardan yana yüzünüz gülerken, beraberliğinizde, evliliğinizde ortak alacağınız kararları almadan önce birbirinize zaman tanımanız oldukça önemli. Eviniz, evliliğiniz ve kendi hayatınız adına yeni bir dönemden geçmeye hazırlanıyorsunuz. İkili ilişkiler adına kendi haklarınızı korumak isteyebilirsiniz. Parasal konularla ilgili yeni ortaklık kararları almak isteyeceğiniz ya da uzunca süredir tıkalı bir enerji varsa kendiliğinden açılacak çok özel bir haftadan geçmektesiniz. Ev taşınma ve yeni bir yerleşim alanı arıyorsanız bu hafta şahane bir ev bulabilirsiniz. Özel hayatınız adına biraz gizemli olmakta ve yakınlarınızla özel sırlarınızı paylaşmamak oldukça önemli.

Terazi:

Sevgili Terazi Burçları, iş hayatı, değişen çalışma arkadaşlarıyla ilgili konular gündeminizde olabilir. Sağlığınızla ilgili sıkıntılı ortamlar bulunuyor, kalabalık ortamlara katılırken dikkatli olmalısınız. Eğitim, seyahat konularıyla ilgili gündeminiz doluyken, beraberliğinizle ilgili net kararlar vermeden önce kendinizden emin olmak önemli. Kazalara açık olduğunuz bir ay, yanlış anlaşılmaların olduğu, uyumu yakalayayım derken öfkeye ve hırsa kapılabilirsiniz aman dikkat. Arkanızdan dönen oyunlara karşı dikkat ederken, arkanızdan çevrilenler bu hafta açığa çıkacak.

Akrep:

Sevgili Akrep Burçları, kalabalık ortamlar ve aktivitelerde bulunacağınız önemli bir zaman dilimindesiniz. Arkadaş ortamınızda gizli sırları duyacağınız, düşmanlıkların arka perdesini anlayacağınız bir zaman diliminden geçmektesiniz. Yurtdışı planları, eğitim hak ve prosedürlerle ilgili zorlanmamak için profesyonel kişilerden destek almalısınız. Beraberliğinizde tamam mı devam mı kararları zihninizden geçebilir, geçtiğimiz yazdan kalan problemler tekrar gündemde olabilir ya da o dönem bitmiş bir beraberlik tekrar "ben buradayım" diyebilir. Öncelikle zihninizi toparlamak oldukça kıymetli olacak. Kariyeriniz adına şansı yakaladığınız ve yöneticilerinizden destek alacağınız enerjiler bulunuyor, yeni fırsatlara kapılarınızı açınız.

Yay:

Sevgili Yay Burçları, yöneticileriniz, aile büyüklerinizden destek alacağınız özel bir zaman döneminden geçmektesiniz. Kariyer fırsatları adına şahane bir döngüden geçmektesiniz. Ancak rakiplere ve açık düşmanlık edenlere karşı temkinli ve dikkatli olmalısınız. Beraberliğiniz adına biraz gerilimlerin arttığı ve ben - sen kavgalarının aktif olduğu konular gündeminizdeyken, bu süreçleri aslında önemsemelisiniz. Çünkü şimdi görmezden geldiğiniz pek çok konu sonbahar döngüsüyle birlikte ruhunuzu sıkabilir. Dostunuza, düşmanınıza ve çevrenizde sırlarınızı paylaştığınız kişilere karşı dikkat. Hayatınızın tümüyle değiştiği özel bir zaman döneminden geçmektesiniz.

Oğlak:

Sevgili Oğlak Burçları, uzak yakın seyahatler,eğitimler ve sözleşmeler bu Ay konunuz olacak. Mart ayından bu zamana kadar beklediğiniz gelişmelerin sonucunu alırken, size teslim edilmeyen haklarınızı almaya doğru ilerleyeceksiniz. Kariyerinizdeki çabalarınız, yöneticilerinizle zaman zaman fikir ayrılıklarınız gündeminizdeyken, gerginliklere çok dikkat etmeniz gereken süreçleri gösteriyor. Kalbiniz yalnızsa iş yerinizde sosyalleşeceğiniz birinin size karşı ilgisini farkederken, bulunduğunuz topluluklarda popüler olacaksınız. Beraberliği bulunanlar birlikteliğinde yeni bir sürece hazırlanacaklar, birbirinize zaman tanımak ve belki de kısa bir tatil planı yapmak ruhunuza iyi gelebilir.

Kova:

Sevgili Kova Burçları, parasal konularda bir tamamlanma enerjisi sizinle birlikte olacak. Kredi alım, vergi, sigorta işlemlerinden alacağınız paralar ve yapılandırmalar size iyi gelecek. Kariyerinizde uzunca zamandır zorlandığınız konuların geri dönüşümünü almaya başlayabilirsiniz. Yabancılar, hukuki konular ve internet hesaplarınızın hacklenmesiyle ilgili adımlara dikkat etmeniz gerekirken, düşünceleriniz arasında sıkıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. Kariyerinizde özellikle yabancılar ve medyadan destek alarak ilerlemek daha güzel etkiler verirken sonbahara doğru karşılaşacağınız yeni iş fırsatlarının temelleri şuan atılıyor olabilir.

Balık:

Sevgili Balık Burçları, beraberliğiniz, evliliğiniz, dostlarla ilişkileriniz gündeminizde olabilir. Neyi hayal ediyorduk da bulamadık? Geçmişte verilen sözler tutuldu mu? Tüm bunlar gözler önünde olacak gibi görünüyor. Hayatınızda yeni dostluklar kurmak isteyeceğiniz, bazı insanlara da artık elveda diyeceğiniz enerjiler sizinle birlikte. Finansal anlamda, miras ve kredi konularında yeni yapılandırmalar, ortaklarınız ya da eşinizin içinde bulunduğu güzel anlaşmalarla birlikte elinize toplu paralar geçebilir. Kalbiniz boşsa hafta sonuna doğru, evlilik niyetiyle gelecek eş adaylarına kalbinizi açabilirsiniz. Evlilik arifesinde olanlarsa nikah ve evlilik hazırlıkları yapabilir, yakınlarının davetlerine katılabilirler. Ev alımı yapmak gibi bir arzunuz bulunuyorsa bu hafta şans sizinle, karlı alımlar yapabilirsiniz.