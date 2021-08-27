28 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

28 Ağustos 2021 Cumartesi burç yorumları güne olumlu enerjilerle başlıyor. Günlük burç yorumları aşk, sağlık ve para konularında merak ediliyor. Koç burcu parasal konularla ilgilenebilir, Boğa burcunu yoğun bir gün bekliyor. 28 Ağustos koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları...

28 AĞUSTOS CUMARTESİ BURÇ YORUMLARI

28 Ağustos cumartesi günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal kaynaklarımızı korumaya ve stabil hale getirmeye odaklanıyoruz. Aynı zamanda iletişim ile ilgili konularda da gökyüzü enerjileri destekleyici.

Ani gelişen durumlar bizleri gün ortasında şaşırtabilir. İşte 28 Ağustos günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

28 Ağustos Cumartesi günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelere yönelik davranacak olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde sağlığına dikkat etmelisin. Aklına geleni söylemeden önce dikkat etmelisin. Zihinsel anlamda yoğun enerjilerin söz konusu olacağı bir gündesin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde Ay Boğa burcunda yani senin arka alanında ilerliyorken bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. İletişim konularında fazla iddiacı olmaktan kaçınmalısın.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ani tavırlarınla etrafındakileri şaşırtabilirsin. Eylemlerini planlı bir şekilde oluşturman gereken bir süreçtesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. İletişim ile ilgili bir konuda bilhassa günün ilk yarısında hareketli enerjiler var.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Boğa burcunda ilerleyen Ay yurt dışı ile ilgili konularda ani konuların gündemde olabileceğini gösteriyor. Önemli toplantılarını sabah saatlerine alabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Zihinsel iletişiminin ön planda olacağı bugün karşılıklı iletişim konularında daha geri planda kalarak ilerlemen iyi olacaktır.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay karşıt burcunda ilerliyor bugün. İkili ilişkilerinde hareketli enerjiler sizin için söz konusu olabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sağlığınla ilgili konularda hassas enerjiler güne hâkim olabilir. İçsel enerjinin yüksek seyredeceği bir gündesin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

İşinle ilgili beklenmedik bir karar alabilirsin. Çocuklarınla ilgili konularda karar vermeni gerektiren durumlar öne çıkabilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Zihinsel konulardaki uğraşların için önemli bir gündesin. Kendini öne çıkartmakta zorlanmıyorsun.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Yakın çevrenle aranda birtakım önemli görüşmeler söz konusu olabilir. İletişim konularında başarılısın.