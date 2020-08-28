28 Ağustos Cuma Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 28 Ağustos Cuma burç yorumları merak ediliyor. İşte 28 Ağustos Cuma 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 28 Ağustos Cuma 2020
Beklenmedik tepkilerle karşılaşabilirsiniz! 28 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
28 Ağustos 2020 burç yorumları merak ediliyor. Cuma günü Boğa burcunun aşk hayatında uyumlu enerjiler söz konusu, Akrep burcu ise beklenmedik meselelerle ilgilenebilir. Haftanın son günü günlük burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından kaleme alındı.
Günlük burç yorumları 28 Ağustos Cuma günü için araştırılıyor. Cuma günü sağlık sorunları ya da beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. İşte 12 burcun yorumu...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 28 Ağustos Cuma günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Olaylara ciddiyetle yaklaşman gereken bir gündesin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Cuma günü gerçekleşecek Venüs ve Neptün arasındaki uyumlu açının etkisiyle sanatsal konulara vakit ayırabilirsin. Aşk hayatında uyumlu enerjilerin var.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Beklenmedik durumların kendini gösterebileceği Cuma günü boyunca etrafınla olan ilişkilerinde uyum yakalıyor olacaksın. Ödemelerin ile ilgili konuları düzenlemen gerekebilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Evliliğin ile ilgili konular önemli hale geliyor. Eşinle aranızdaki uyum gün boyunca devam edebilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Hayal gücünü kullanabileceğin konulara yönebilirsin. Sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Dizlerinle ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Çocuklarınla ilişkilerinde uyumlu enerjilerin hakim olduğu bir gündesin. Onların okul hayatı veya başka işleri ile ilgili birtakım konuları düzenleme gerekebilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Hassas bir günündesin. Duygusallığın yüksek olabilir. Ruh eşini arayan biriysen bugün karşına çıkacak olan insanlara dikkat et.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Yakın çevrenle ilgili meselelerde kafa yorman gereken durumlar var. Beklenmedik konular gündemini değiştiriyor.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Parasal konularda önemli düzenlemeler yapman gereken günlerdesin. Yaratıcılığının yüksek olduğu cuma gününü değerlendirmelisin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: 28 Ağustos Cuma günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konuların ile ilgili birtakım şeyleri düzenlemen gerekebilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Rüyaların öne çıkabilir. Günün ikinci yarısında beklenmedik gelişmeler planlarını değiştirmene sebep olabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Sanatsal konularda kendini gösterebileceğin bir gündesin. Duygusal hassasiyetinin yüksek olduğu bugün partnerin ile aranda uyumlu enerjiler var.
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