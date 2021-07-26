27 Temmuz SALI Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 16 bin 809 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 oldu. Bir günde toplam 224 bin 198 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 585 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 64 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 38,21 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 67 milyon 466 bin 786'a yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla, son sırada Bitlis var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,6 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 36,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır takip etti.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun” dedi.