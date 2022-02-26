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27 Şubat Pazar Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

27 Şubat Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

27 Şubat Pazar Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
Ömer
Ömer
26 Şubat 2022 Cumartesi 20:55

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 221 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 61 bin 764 yeni vakanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 26 Şubat'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 61 bin 764 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 221 oldu. Bir günde toplam 421 bin 855 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 552 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,05 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,91 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 503 bin 292 'e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa'da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yüzde 85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" dedi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
27 Şubat Pazar 2022 Resmi Gazete Kararları
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