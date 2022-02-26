27 Şubat Pazar Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

27 Şubat 2022 Pazar günü Aslan burcu etrafındakileri incitebilir. Yengeç burcu hayır duaları alabilir. Peki 27 Şubat günü burçları neler bekliyor? İşte yanıtı...

27 ŞUBAT PAZAR 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün kendinizi ruhsal anlamda izole edilmiş hissedebilirsiniz. Kendinizle kalmak ve enerjinizi dengelemek isteyeceksiniz. Hayatınızdaki bazı hak ve hukuk konularının gündeminizde olacağı günler yakında. Başkalarına karşı haklarınızı ararken, sevdiğiniz arkadaşlarınızın kalplerini kırabileceğiniz sözcükleri telafuz edebilirsiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Ağustos ayından bu yana hayatınızda krizlere sebebiyet veren, içsel dünyanızda sizi sıkıntıya sokan ne varsa bugün tekrar karşınıza çıkabilir. Yüzleştiğiniz konular karşısında gücünüzü kaybettiğinizi hissedebilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerden gelebilecek yardımları sevgi ile karşılarsanız günü olumlu enerjilere çevirebilirsiniz.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Aranızın açıldığı bazı arkadaşlarınızdan gün içerisinde haberler alacaksınız. İçe dönük davranışlarınız olayları toparlayamamanıza neden oluyor olabilir. Kırılan hayal kırıklıklarınızı ancak konuşarak çözümleyebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

İş hayatınızda oluşan yeni düzenlemeler sizi sıkıntıya sokuyor olabilir. Evinizin içinde daha aktif çalışacağınız bir döngüye başlıyor olabilirsiniz. Sağlık problemi yaşayan büyükleriniz varsa bugün özellikle öğleden sonra onlarla ilgilenmeniz onların dualarını almanızı sağlayacak.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Düşüncelerinizin arasında kaybolurken, sözcüklerinizin altındaki negatif tutumunuz çevrenizdeki pek çok kişiyi incitebiliyor. İş hayatınızda bazı haklarınızı alamıyor veya gereğinden yoğun çalışıyor olabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını şimdi tam anlamıyla alamasanız dahi önümüzdeki dönemlerde alacağınızı söyleyebilirim. Öyleyse yılmadan ve umutsuzluğa düşmeden şimdi çalışma vakti.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün dolandırılmalara açıksınız. Bilmediğiniz kişilerden gelebilecek telefonları yanıtlamamalı ve kandırılmalara karşı dikkatli olmalısınız. Yakın arkadaş diye nitelendirdiğiniz pek çok kişinin içindeki olumsuz yönler ile bugün karşılaşabilirsiniz. Farkettiğiniz şeyleri görmezden gelmeniz önümüzdeki senelerde sizi sıkıntıya sokabilir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Eşinizin iş yerinde yaşadığı sorunlar ve ruhsal sıkıntıları gün içerisinde sizi biraz huzursuz edebilir. Yaz aylarından bu yana gelen problemleri, bugün bu sıkıntıların üzerine koyarsanız iletişimde çıkmaz bir yola girersiniz. Günün olumsuz yanlarından kurtulmak isterseniz, eşinizi mutlu edecek müzikler ve ona evinizin içinde hazırlayacağınız şık bir sofra akşam saatlerinde keyiflenmesine neden olacaktır.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün düşünceleriniz arasında aklınıza ilk gelen seçeneği seçmeniz ileride zarar görmenize sebebiyet verebilir. Sizi mutsuz eden kişi ve olaylar karşısında şans sizden yana olacak gibi görünüyor. Önemli bir ameliyat geçirdiyseniz veya derinizin üzerinde anlam veremediğiniz yaralar, siğiller bulunuyorsa bugün iyileşmesi için güzel enerjiler bulunuyor.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Arkadaş ortamınızda hakkınızda çok da iyi şeyler beslemeyen kişilere karşı sergileyeceğiniz tutumlar karşısında dikkatli olmalısınız. Zarar göreceğinizi farkettiğiniz kişilere karşı çatışmacı tutumlar sergilemeniz size zarar verebilir. Annenizin sağlığı ile ilgilenmelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İş hayatınızda niyetini çözemediğiniz kişilere karşı mesafeli kalmak bugün sizi pek çok konuda zarar görmekten kurtarabilir. Önemli bir miras konusunun kardeşler arasında konuşulmasından huzursuz olabilirsiniz. Küslük yaratmadan, düşüncelerinizi net bir şekilde ifade etmek için enerjiler sizin yanınızda.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Önemli bir hukuki davanız varsa bugün sıkıntılı geçebilir. Sonuç ummadığınız şekilde gelişip üzerine bir de ceza ödeyebilirsiniz. Bunun haricinde eşinizin ailesi ile aranızda gelişen güzellikleri kıskanan bir akrabanızın size söyleyeceklerini önemsemeyiniz. Gerçek her zaman da göründüğü gibi olmayabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün finansal anlamda kaynaklarınızı sıkıntıya sokabilecek kişilere karşı dikkatli olunuz. Güvenmediğiniz kişiler ile parasal konularda anlaşma yapmamanız sizi uzun vadede koruyacak enerjiler sağlayacak. Ruhsal anlamda sıkıntı yaşadığınız her hangi bir konu bugün tetiklenebilir. Günün olumsuz enerjilerinden arınmak için bol su ile temas etmek size iyi gelebilir.