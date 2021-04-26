27 Nisan Salı 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

27 Nisan 2021 burç yorumları aşk, sağlık, para ve ilişkiler konusunda yol gösteriyor. 27 Nisan 2021 tarihinde saat 06.31'de Akrep burcunun 7 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Venüs, Merkür ve Uranüs'te dolunaya eşlik ediyor olacak. İlişkiler adına sürpriz gelişmeler, tamamlanmalar ve bitişler getirebilir. Günlük burç yorumları tercihlerinizi ve kararlarınızı değiştirebilir. Dolunay Koçlarda miras konularını gündeme getirecek, Akrep burçlarını ani kararlar bekliyor. İşte 27 Nisan burç yorumları...

27 NİSAN KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

27 Nisan Salı günü Akrep burcunda meydana gelecek olan Dolunay nafaka ya da miras konularında önemli ve beklemediğin gelişmeleri meydana getirebilir. Daha öncesinde alamadığın bir hakkını alabilirsin.

27 NİSAN BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Akrep burcunda bugün meydana gelecek dolunay ile birlikte sende yoğun etkiler alıyor olacaksın. İkili ilişkilerin alanında yaşıyor olacaksın dolunayın etkilerini. Evlilik ya da bir ayrılık kararı almaya yatkın olduğun bir zaman diliminden geçiyor olabilirsin.

27 NİSAN İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Akrep burcu Dolunayı senin için mesleki alanda meydana geliyor olacak. Mesleğinde uzun süredir sabrettiğin bir konuyu bıçak gibi kesip atma ya da yeni bir form kazandırma isteğin yüksek olabilir.

27 NİSAN YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Akrep dolunayının etkilerini aşk hayatınla ilgili alanlarda yaşıyor olacaksın. Bir süredir yalnızsan karşına beklenmedik bir anda bir aşk çıkabilir.

27 NİSAN ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Akrep burcundaki dolunay ile birlikte ev ve yuva alanların etkilenebilir. Evinle ilgili yaşadığın bir sorun aniden çözüme ulaşılabilir.

27 NİSAN BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Salı günü meydana gelecek olan Akrep dolunayı ile birlikte yakın çevre akraba ya da kardeşlerinin hayatında ve bilhassa onların özel ilişkileri ile ilgili konularda önemli tamamlanmaların olduğuna şahit olabilirsin. Dolunayın etkili olacağı 15 günlük süreçte sürpriz bir kısa seyahate çıkabilirsin.

27 NİSAN TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bugün parasal konularını etkileyecek olan Dolunay Akrep burcunda meydana geliyor. Ani bir kararla pahaca yüksek bir alım yapabilir veya yüklü bir ödeme alabilirsin.

27 NİSAN AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Salı günü burcunda meydana gelecek olan Dolunay ile ilişkilerinde ani kararlar alabilirsin. Bunlar yeni başlangıçlar olacağı gibi ani bitişler de olabilir.

27 NİSAN YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Salı günü Akrep burcunda meydana gelecek olan Dolunay ile birlikte arka planda senden gizli yürütülen birtakım işler önüne biranda düşebilir ve sabrını sınayan durumlarla yüz yüze kalabilirsin.

27 NİSAN OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sosyal çevre ve kardeşinle ilgili konularını etkileyecek olan Dolunay ile birlikte beklenmedik konular gündemini meşgul edebilir.

27 NİSAN KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Akrep burcunda meydana gelecek olan dolunayın etkilerini kariyer alanında yaşıyor olacaksın. Kariyerinde önemli bir değişiklik yapabilir ve çevrendekileri bu anlamda şaşırtabilirsin.

27 NİSAN BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Salı günü Akrep burcunda meydana gelecek olan dolunay yurtdışı, yabancılar, yüksek eğitim ve hukuksal konularında meydana gelecek. Bu alanlarda ani bir kararla bir tamamlanma durumu yaşayabilirsin.