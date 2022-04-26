27 Nisan Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 901,72 ile başlayan Gram Altın, saat 22:18 itibarıyla %0,18 artışla 903,55'dan işlem görüyor. Dün en düşük 901,21, en yüksek 901,83 seviyelerini gören Gram Altın, günü 901,21 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 29.03.2022 tarihinde 898,19 ile son bir ayın en düşük, 27.03.2022 tarihinde ise 937,51 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 903,55 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,7815 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:18 itibarıyla %0,30 artışla 14,8114 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,7180, en yüksek 14,7821 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,7686 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 29.03.2022 tarihinde 14,5323 ile son bir ayın en düşük, 27.03.2022 tarihinde ise 14,8739 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8114 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,8640 ile başlayan Euro kuru, saat 22:19 itibarıyla %0,37 azalışla 15,7747 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,8064, en yüksek 15,9641 seviyelerini gören Euro, günü 15,8472 seviyesinde kapattı. Euro, 26.04.2022 tarihinde 15,7509 ile son bir ayın en düşük, 29.03.2022 tarihinde ise 16,4335 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,7747 TL'ye karşılık gelmektedir.

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