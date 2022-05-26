27 Mayıs Cuma Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Mayıs ayı burç yorumları

27 Mayıs Cuma günlük burç yorumları, 27 Mayıs Cuma burç yorumları merak ediliyor. İşte 27 Mayıs Cuma 2022 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 27 Mayıs Cuma 2022

Günlük burç yorumları 27 Mayıs 2022 tarihi için merak ediliyor. Peki, burçlarda hangi konular var? 27 Mayıs Cuma günü Terazi burcunu sağlık konuları bekliyor, Oğlak burcu için fırsatlar var. İşte 27 Mayıs Cuma koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Uzunca süredir enerjinizi doğru kullanıp, kavga enerjisinden uzak durmaya çalıştıysanız bugün İlahi kaynaktan size gelen enerjilere kalbinizi açabilirsiniz. İş yerinizde hakkınızı gözetmeden yapılan pek çok haksızlığın sizin lehinize döndüğünü fark edeceksiniz. Geçmişten biri bugün sizi arayacak haberiniz olsun.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken bir döngüden geçiyorsunuz. Çok yakın bir dostunuzun sağlık sıkıntısına yakalanması sizde korku ve paniğe sebep olabilir. Sevdiğiniz kişi ile yakınlığınız harika, uzunca süredir değişen tavırlarınızı onun sakinliği ile dengelemeniz size motivasyon veriyor olabilir. Dost gibi görünen gizli düşmanlara dikkat.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş ve aile yaşamınızdaki belirsizliklerin rayına oturduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için bugün göksel kombinasyon sizin yanınızda. Ancak günlük yaşantınızda gizli düşmanlarınızın arkanızdan söylediklerini öğrenmenize az kaldı. Sizi sıkıntıya sokan kişilere karşı sakinliğinizi korumanız ve olayları zamana yaymanızı öneriyorum. Dürüstlük ve erdemlikten yana şaşmadıysanız ödülünüzü alacağınız günler yakında.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Evlilik düşünen ancak kayınvalide tarafından onaylanmayan birliktelikler için bugün şanslı etkiler sizinle birlikte. Bugünlerde oluşan konuşmalar Merkür Retro'su sonrası size önemli aşamalar kazandıracak. Arkadaş ortamınızda dost mu düşman mı diyeceğiniz olaylar yaşamanız mümkün. Bundan sonra sizi seven ve değer veren dostlarınızla birlikte olmak isteyeceksiniz.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün uzunca süredir huzursuz olduğunuz enerjilerden kurtulduğunuzu fark edeceksiniz. Evinizi sirkeli su ve dualarla silmek sizi bundan sonrasında pek çok kötü enerjiden de koruyacaktır. Bebek bekleyen bazı Aslan burçları yakın bir zamanda müjdeli bir haber alabilir. İş hayatınızdaki pek çok belirsiz konuyu kendi lehinize çevirdiğinizi görmenin mutluluğunu yaşarken, kararlı yapınız uzun vadede size ödüller sunacak.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün kendinizi ifade ederken kandırıldığınız ne varsa gözler önünde olacak. Geçtiğimiz Mayıs ayının başında yaşadıklarınızın bir kısmını bu günlerde anlamlandıracaksınız. Bazı konular hakkında susmayı ve vakti zamanında konuşmayı tercih ediyor olabilirsiniz. İçinize dert etmeden ilerlemeli, duygularınızı bu kadar kontrol altında tutmamalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Uzunca zamandır yaşadığınız hayal kırkılıklarının yerine içinizde umutlar yeşertecek, mutluluk açtıracak güzelliklere bugün kalbinizi açmalısınız. Parasal konularda aniden çıkabilecek masrafları göz önüne alarak ilerlemeli ve kadınlardan gelecek yardımları ötelememelisiniz. Sağ göz ve arpacık problemlerinizi önemsemeli böyle bir sıkıntınız bulunuyorsa mutlaka bir hekimden yardım almalısınız.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün sabah saatlerinde edeceğiniz dualar içinde bulunduğunuz pek çok sıkıntınıza çözüm yolu oluşturabilecek ilahi yardımları size getirecek. İçinizde gizli yaşadığınız pek çok duyguyu bugün itibarıyla ortalığa çıkarma eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye duygularınızı açıklamak için acele etmeyin, 4 Haziran sonrası enerjiler fazlasıyla sizin yanınızda.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Bugün alacağınız olası hastalık haberleri sizi biraz yorabilir. Tutulmaların etkisi ile bünyeniz fazlasıyla yorulmuş ve yıpranmış, geçmişteki hastalıklarınız artış göstermiş olabilir. Bugün itibarıyla sağlıklı yaşam için adımlar atabilirsiniz. Hayatınızda sizden saklanmış gizli şeyleri öğrenmenize az kaldı. Yol ayrımları yaşamamak adına sakinliğinizi korumalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Bugün iş yerinizde ummadığınız yükseliş ve fırsatlar sizinle birlikte olabilir. Ebeveynlerinizden babanızın sağlığı ve sağlık kontrollerini mutlaka yaptırmalısınız. Eşinizin sağlığındaki sıkıntılar bugün yoluna girmeye başlarken, içsel manada gerildiğiniz ortaklıklarınızdan kurtulmak için bugün itibariyle yollarınızı ayırabilir veya net çizginizi belli edebilirsiniz. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki duygusal bağ günden güne artmakta. İş odaklı olmanın yanı sıra hayatın mucizelerinin tadını çıkarmayı ihmal etmeyiniz.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün iş hayatınızdaki pek çok belirsiz konunun netliğe ulaşacağı bir gün. Psikolojik anlamda sizi yoran ne varsa bugün itibarıyla rahatlayacak ve gerçeklerle yüzleşip, sağlam adımlarla plan ve projelerinizi yöneteceksiniz. Eski eş veya sevgiliden haber almak isteyenler ve merak edenler bugünlerde tekrar haber alabilir.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün uzunca süredir adım atamadığınız ne varsa planlamak ve açıklamak için harika bir gün. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destek ile rüyalarınızın gerçeğe dönüşeceği bir günü deneyimliyor olabilirsiniz. Ayrıca eğitim ve öğretim, medya ve internet projelerinizle ilgili yeni atılımlar ve sunumlar yapmayı arzu ediyorsanız bugünün olumlu enerjilerinden yararlanabilirsiniz.