27 Kasım Cuma Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

26 Kasım Perşembe Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 135 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 12 bin 219'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 511'a yükseldi. Bugün toplam 161 bin 125 test yapılırken, 29 bin 132 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 474 bin 606 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 291 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 474 bin 606'a yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4 toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 711 olduğu açıklandı.