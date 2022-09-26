27 Eylül Salı Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU

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27 Eylül Salı Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 973,28 ile başlayan Gram Altın, saat 13:24 itibarıyla %0,06 azalışla 972,57'dan işlem görüyor. Dün en düşük 970,54, en yüksek 989,43 seviyelerini gören Gram Altın, günü 973,15 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 26.09.2022 tarihinde 964,65 ile son bir ayın en düşük, 28.08.2022 tarihinde ise 1.029,31 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 972,57 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,4165 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 13:24 itibarıyla %0,22 artışla 18,4552 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,3035, en yüksek 18,4209 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,4191 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.09.2022 tarihinde 17,9863 ile son bir ayın en düşük, 26.09.2022 tarihinde ise 18,4744 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,4552 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 17,8474 ile başlayan Euro kuru, saat 13:23 itibarıyla %0,03 artışla 17,8491 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8025, en yüksek 18,0936 seviyelerini gören Euro, günü 17,8508 seviyesinde kapattı. Euro, 26.09.2022 tarihinde 17,6343 ile son bir ayın en düşük, 12.09.2022 tarihinde ise 18,6033 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,8491 TL'ye karşılık gelmektedir.

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