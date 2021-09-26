27 Eylül Pazartesi 2021 Resmi Gazete Kararları

Korona cezasına TBMM tavsiyesi: Hakkını yargıda ara Kocaeli'nde yaşayan engelli F.U. adlı vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, kendisine haksız yere salgın tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandığını, bu cezayı ödeyemeyeceğini ve sorumlular hakkında gereğinin yapılmasını istedi. Dilekçe Komisyonu ise, F.U.'ya, idari para cezası ve yaptırıma karşı, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine başvurulabildiğini, bu sürenin geçirilmesi halinde idari yaptırımın kesinleşeceğini bildirdi.