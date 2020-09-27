27 Eylül Pazar Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

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KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ay 27 Eylül Pazar günü boyunca senin burcunda ilerliyorken sağlığınla ilgili konularda beklenmedik durumlar seni şaşırtabilir. Kendinle ilgili yeni şeyler başlatmayı düşünüyorsan yarına alman daha doğru olacaktır.