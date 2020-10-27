27 Ekim Salı günlük burç yorumları Günlük burç yorumları

26 Ekim Pazartesi günlük günlük burç yorumları 26 Ekim Pazartesi günlük burç yorumları merak ediliyor. İşte 26 Ekim Pazartesi günlük burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündemi 26 Ekim Pazartesi günlük burçlar
Hayalleri gerçekleştirme zamanı! 27 Ekim günlük burç yorumları
27 Ekim 2020 burç yorumları siz değerli okuyucularımız için hazırlandı. Salı günü İkizler burcunun hayatına yeni biri girebilir, Aslan burcunu ise ödemeler bekliyor. İşte 27 Ekim günlük burç yorumları...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 27 Ekim Salı günü Ay tüm gün Balık burcunda ilerliyor olacak. Aklında olmayan konular gün boyunca seni meşgul edebilir.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Bir kadın eliyle gelecek yardım bir işinin hızlıca halledilmesini sağlayacak. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken sende bir şeyleri düzeltmek ve analiz etmek adına uygun bir süreçtesin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Cömert bir insan perşembe günü hayatına girebilir. Hayallerinin aktif olacağı bugünü olumlu enerjileri düşünerek geçirmen yerine olacaktır.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay'ın Balık burcunda ilerleyeceği salı günü boyunca şifa enerjilerini aktif hale getirebilir ve meditasyon çalışmaları yapabilirsin. Çalışmak için güzel bir motivasyona sahipsin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ödemelerinle ilgili konuların öne çıktığı bugün birtakım fedakârlıklar yapman gereken durumlar söz konusu olabilir. Cömert bir günündesin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerlediği bugünlerde ikili ilişkilerinde önemli fedakarlıklar yapmak durumunda kalabilirsin. Şifa çalışmaları adına da uygun bir zaman dilimindesin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: 27 Ekim Salı günü şifa ve pozitif enerji çalışmalarına yönelmek isteyebilirsin. Çalışma ortamındaki arkadaşlarında olumlu motivasyon ile seni bu çalışmalara daha fazla yönlendirebilir.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: İçsel motivasyonunun yüksek olduğu bugün enerjini doğru yönlendirebilirsen yapmak istediklerini en iyi şekilde halledebilirsin. Ay büyüyen Ay fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına da uygun bir süreçten geçiyor olacaksın.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Ne zamandır aklında olan bir proje ile ilgili ailenden bir kişiden güzel bir destek görebilirsin. Gün ortasında şifa enerjilerini aktif bir şekilde çalıştırabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Kardeşlerinden alacağın bir destek az da olsa bir yarana merhem olabilir. Sabah saatlerinde karşına çıkacak insanların tam olarak senden ne beklediklerini doğru değerlendirebileceksin.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Sahip olduğun yeteneklerini en güzel şekilde gösterebileceğin özel bir gün. Kreatif işlerle uğraşan bir Kova isen tam istediğin hayallerindeki gibi çalışmalar yapabileceğin bir gün olabilir.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Ay tüm senin burcunda ve Neptün ile olan kavuşumu şifa enerjilerini çok fazla öne çıkartıyor olacak. Duygusal hassasiyetinin yüksek olacağı bir gün olabilir.
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