27 Aralık Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

27 ARALIK 2021 PAZAR GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Koç: Evliliğiniz ve ortaklarınızla ilgili bir sürecin içerisindesiniz. Anlaşmaların, anlaşmazlığa dönmemesi için dikkatli olmak önemli. Boşanma aşamasındaysanız evlilik danışmanlarıyla yol almak size iyi gelebilir. Bazı dostlarınızın gerçek yüzünü göreceğiniz bir sürecin içerisinden geçmektesiniz.

Boğa: İş yerinizde çıkan söylentiler sizi gün içerisinde yorabilir. Ancak bazı gerçekleri görmek uzun vadede haklarınızı almanız için size yön gösterecektir. Evcil hayvanınızın sağlığıyla ilgilenmek, yarım kalan işlerinizi toparlamak, sağlığınızla ilgili kontrol yaptırarak günü değerlendirebilirsiniz.

İkizler: Kendinizi gösterdiğiniz her türlü proje gündemde olacak. Hukuksal girişimleriniz, eğitim ya da yurt dışı konularının gün içerisinde çözüme ulaşmasını beklemeyin ancak elinize geçecek olan fırsatları yarın değerlendirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız değişik duygulardan emin olmak için sanki biraz zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.

İkizler: Kendinizi gösterdiğiniz her türlü proje gündemde olacak. Hukuksal girişimleriniz, eğitim ya da yurt dışı konularının gün içerisinde çözüme ulaşmasını beklemeyin ancak elinize geçecek olan fırsatları yarın değerlendirmek üzere harekete geçebilirsiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız değişik duygulardan emin olmak için sanki biraz zamana ihtiyaç var gibi görünüyor.

Aslan: Arkadaş ortamınızda bazı gerçeklerle karşılaşmak, yüzünüze gülen ama içte bir yerde arkanızdan konuşan insanları anladığınız bir gün olabilir. Gün içerisinde zihniniz oldukça gergin olacak. Ayrıca kazalara da oldukça açıksınız. Bugün ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, sonsuzlukta kendi hayatınız için bazı kötücül yaratımlarda bulunmanıza sebep olabilir.

Başak: Kariyer hayatınızda değişen fırsat ve şanslar sizinle birlikte olacak gibi görünüyor. Eskiden çalıştığınız, projelerini yürüttüğünüz kurum,kişi yada kuruluşlardan tekrar haber gelmek üzere olabilir. Parasal konuları açık konuşmak ve belirlemek oldukça önemli sizin için.

Terazi: Kazalara açık bir süreçten geçmektesiniz. Akrabalarınızın rahatsızlığı, sağlık durumları ya da evlilikleriyle ilgili problemler kendi ilişkilerinize yansıma ihtimali bulunuyor. Kendinizi yanlış ifade ettiğiniz günlerden geçerken, herşey ruhunuzda baskı yaratıyor gibi size hissettirebilir. Yeni iş ve ortaklıkları değerlendirirken sözleşmeleri mutlaka gözden geçirmeli ve gerekiyorsa bugün karar vermemelisiniz.

Akrep: İç dünyanızda küskün, yorgun, umutsuz hissedebileceğiniz bir günden geçerken, ruhunuza baskı yaratan konulardan uzaklaşmak için dualara sığınabilirsiniz. Bazı kayıp ve vefat haberleri alabilirsiniz. Miras, nafaka ve hukuki konulardan elinize geçecek olan davaların sonuçlanmasına doğru giderken, geçmişi hatırlamak ruhunuza iyi gelmeyebilir. Gizli düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz.

Yay: Eşinizle sosyalleşmek isteyeceğiniz, yabancı kültürler ya da organizasyonların içerisinde bulunmak isteyebilirsiniz. Ancak ikiniz arasındaki bazı problemler tekrar gündem konusu olabilir. Ne kadar kendinizi doğru anlatıyorsunuz ya da bu ilişki hakikaten sizin hayal dünyanıza uygun mu 20 Ekimden sonra karar vermek en doğrusu. Eşinizin arkadaşlarının sebep olacağı sıkıntıları büyütmemek önemli.

Oğlak: Kariyerinizde bir dönemin kapandığı önemli bir sürecin içerisinden geçmektesiniz. Özellikle yöneticilerinizle ilgili yapmış olduğunuz söylemlerin duyulma ihtimali bulunuyor. 20 Ekim tarihine kadar bu konular tekrar gün yüzünde olurken yorgun ve sıkıntılı hissedebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir süreçten geçmektesiniz.

Kova: Sevdiğiniz kişinin, eşinin ailesinin bazı sıkıntıları gündemde olabilir. Sizinle arasında önemli bir sıkıntı yoksa söylentilere bugün gözlerinizi kapatmak iyi olacaktır. Üniversite proje sunumları, internet ya da hukuki konulara gün içerisinde çok dikkat edin, gözden kaçırdığınız detaylar nedeniyle şanslı fırsatları kaçırmayın derim.

Balık: Ameliyat, operasyon ve borçlar gündeme gelebilir. Böbrek taşı operasyonları, fıtık rahatsızlığının nüksetmesi sizi gün içerisinde yorgun bırakabilir. Finansal kaynaklarla ilgili adımlar atarken temkinli olunması gereken de önemli bir günden geçerken, aşırı harcama yapmaya ya da dolandırılma ve hırsızlıklara aman dikkat.