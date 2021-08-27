27 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

27 Ağustos Cuma burç yorumları astrolojiye ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Peki, kimler haftaya güzel başlayacak? Akşam saatlerinde iletişim konusunda zorluklar olabilir. Boğalar kıskançlıklara maruz kalabilir, Aslanlar ailesiyle ilgilenebilir. İşte 27 Ağustos günlük burç yorumları…
27 Ağustos 2021 Cuma burç yorumları Ay'ın ve gezegenin hareketlerine göre hazırlandı. Haftanın son günü olan Cuma günü burçları neler bekliyor? 27 Ağustos Cuma günü Aslan burcu bir teklif alabilir, Akrep burcu bir projeye başlayabilir. İşte 27 Ağustos Cuma günlük burç yorumları…
27 Ağustos 2021 burç yorumlarının gündeminde ilişkiler, kariyer ve iletişim var. 27 Ağustos Cuma günü Aslan burcu bir teklif alabilir, Akrep burcu bir projeye başlayabilir. Boğalar ise temkinli bir süreçte.
27 AĞUSTOS CUMA BURÇ YORUMLARI
Ay bugün saat 07.26'ya kadar Koç burcunda ilerliyor olacak. Saat 07.26'da Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Saat 00.14 ile 07.26 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz zira Ay boşlukta seyredecek. Akşam saatlerinde iletişim anlamında uygun enerjiler var.
KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ
Ay bugün saat 07.26'ya kadar Koç burcunda ilerliyor olacak. Saat 07.26'da Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Bilhassa günün ikinci yarısında yemek içmekle ilgili alanlara çok fazla para harcayabilirsin.
BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA
Bugün bilhassa günün ikinci yarısında ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Hayatındaki bir bayan ile aranda bir tartışma yaşanabilir.
İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER
Bugünlerde bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. Gece saatlerinde uyumakta zorlanabilirsin.
YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ
Sabah erken saatlerde hayatındaki erkeklerle ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Saat 00.14 ile 07.26 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.
ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN
Bir süredir kariyerinle ilgili risk almak istemediğin bir süreçte olabilirsin. Ancak alacağın bir teklif kafanı kurcalayacak olabilir. Temkinli hareket etmende yarar var.
BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK
Maddi manevi güven arayışın yüksek olduğu bugün eşinin ailesi ile ilgili konulara yönelebilirsin. Saat 16.19 sonrası eşinle arandaki uyum seni mutlu ediyor.
TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ
Hisseli kazanımlarınla ilgili ağır ve temkinli adımlar atman hayrına olacaktır. Kendini öne atmadan önce görüştüğün kimselerin iddialarında tutarlı olup olmadığını tetkik etmelisin.
AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP
Çalışma arkadaşlarınla birlikte bir projeye başlamaya karar verebilirsiniz. Ancak yalnız hareket etmen sana daha fazla fayda sağlayabilir.
YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY
Ay'ın Koç burcundan Boğa burcuna geçeceği bugün enerjisel anlamda dalgalı bir ruh haline sahip olabilirsin. Akşam saatlerinde boynunla ilgili ağrılara dikkat etmelisin.
OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK
Saat 00.14 ile 07.26 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşlukta seyredecek. Akşam saatlerinde birtakım sınırlamalara maruz kalabilirsin.
KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA
Bugünlerde yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde sınırlamalara maruz kalabilirsin.
BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK
Planladığın bir konuda güvenle harekete geçebilirsin. Kardeşlerinle ilgili konular bugün akşam senin için çok daha fazla ön planda olacak.