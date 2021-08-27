27 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

27 Ağustos 2021 burç yorumlarının gündeminde ilişkiler, kariyer ve iletişim var. 27 Ağustos Cuma günü Aslan burcu bir teklif alabilir, Akrep burcu bir projeye başlayabilir. Boğalar ise temkinli bir süreçte.

27 AĞUSTOS CUMA BURÇ YORUMLARI

Ay bugün saat 07.26'ya kadar Koç burcunda ilerliyor olacak. Saat 07.26'da Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Saat 00.14 ile 07.26 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermeliyiz zira Ay boşlukta seyredecek. Akşam saatlerinde iletişim anlamında uygun enerjiler var.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay bugün saat 07.26'ya kadar Koç burcunda ilerliyor olacak. Saat 07.26'da Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Bilhassa günün ikinci yarısında yemek içmekle ilgili alanlara çok fazla para harcayabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugün bilhassa günün ikinci yarısında ağır ve temkinli adımlar atıyor olacaksın. Hayatındaki bir bayan ile aranda bir tartışma yaşanabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde bilinçdışı konularda çalışmalar yapabilirsin. Gece saatlerinde uyumakta zorlanabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sabah erken saatlerde hayatındaki erkeklerle ilgili konular daha baskın hale gelebilir. Saat 00.14 ile 07.26 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bir süredir kariyerinle ilgili risk almak istemediğin bir süreçte olabilirsin. Ancak alacağın bir teklif kafanı kurcalayacak olabilir. Temkinli hareket etmende yarar var.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Maddi manevi güven arayışın yüksek olduğu bugün eşinin ailesi ile ilgili konulara yönelebilirsin. Saat 16.19 sonrası eşinle arandaki uyum seni mutlu ediyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hisseli kazanımlarınla ilgili ağır ve temkinli adımlar atman hayrına olacaktır. Kendini öne atmadan önce görüştüğün kimselerin iddialarında tutarlı olup olmadığını tetkik etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Çalışma arkadaşlarınla birlikte bir projeye başlamaya karar verebilirsiniz. Ancak yalnız hareket etmen sana daha fazla fayda sağlayabilir.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay'ın Koç burcundan Boğa burcuna geçeceği bugün enerjisel anlamda dalgalı bir ruh haline sahip olabilirsin. Akşam saatlerinde boynunla ilgili ağrılara dikkat etmelisin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Saat 00.14 ile 07.26 arasında yeni bir iş başlatmamaya özen göstermelisin zira Ay boşlukta seyredecek. Akşam saatlerinde birtakım sınırlamalara maruz kalabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Bugünlerde yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde sınırlamalara maruz kalabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Planladığın bir konuda güvenle harekete geçebilirsin. Kardeşlerinle ilgili konular bugün akşam senin için çok daha fazla ön planda olacak.