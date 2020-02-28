27-28 Şubat İdlip şehitleri isimleri Kayseri'li evladımız şehit oldu,Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (Develi)

Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz kimdir,nerelidir,27-28 şubat 2020 idlip şehitlerimizin memleketleri ve isimleri,develi idlip şehidi Ali taşöz

Dün idlib'de yaşanan hain saldırının ardından şehitlerimizin kimlikleri yavaş yavaş belli olmaya başladı..Acı haberler memleketlere,ailelere ulaşmaya başladı..Gencecik fidanlarımız vatan uğruna,memleket uğruna şehit oldular..Acı haberleri ailelerini adeta yıktı..Yakınlarını üzüntüye boğdu..İdlip de tam 33 şehidimiz var..Bu gencecik fidanlarımızın hesabını peki kim verecek?

27-28 ŞUBAT İDLİP ŞEHİTLERİMİZİN MEMLEKETLERİ VE İSİMLERİ

Gencecik şehidimiz..Daha 24 yaşında..Uzman onbaşı ALİ TAŞÖZ..Kayseri ilimizin Develi ilçesinde oturuyor..Dün gece yapılan adice saldırının ardından şehitlik mertebesine ulaştı..Acı haberi de Develi'de yaşayan ailesini yasa boğdu..Kayserili şehidimize Allahtan rahmet diliyoruz..

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

Gencecik fidanlarımız şehit oluyor..Türkiye dün 33 vatan evladını şerefsiz ve alçakca yapılan bir saldırıda kaybetti..

Malesef alınan bilgilere göre şuana kadar 33 askerimizden sadece 8 askerimizin kimliği belli oldu..Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri şu şekilde

İdlib'de şehit olan 33 kahramanımızdan 8'inin isimleri şöyle:

- Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (24)/ Mersin

- Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23)/ Antalya

- Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23)/ Kahramanmaraş

- Yüzbaşı Süleyman Şahin (35)/ Afyonkarahisar

- Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz (24)/ Kayseri

-Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş/ Bitlis

-Uzman Çavuş Batuhan Tank (23)/ Osmaniye

-Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23)/ Osmaniye