26 ülkeye büyükelçi Atama Kararı Resmi Gazete'de

AÖF yönetimi, 2021 AÖF 2020-2021 BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ ardından kayıt yenileme tarihleri için açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2021 AÖF kayıt yenileme işlemi ile ilgili detaylara yer verildi. Ayrıca AÖF kayıt ücreti için yapılan açıklamada 2.Döneme devam etmek isteyen tüm öğrencilerin gerekli harç ücretini yatırmak zorunda olduğu bilgisi verildi. AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?