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26 Temmuz Salı Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 985,96 ile başlayan Gram Altın, saat 16:56 itibarıyla %0,21 artışla 987,09'dan işlem görüyor. Dün en düşük 971,52, en yüksek 991,54 seviyelerini gören Gram Altın, günü 984,99 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 15.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 26.06.2022 tarihinde ise 1.023,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 987,09 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,7447 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 16:54 itibarıyla %0,64 artışla 17,8414 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,6262, en yüksek 17,7963 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,7288 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 27.06.2022 tarihinde 16,0773 ile son bir ayın en düşük, 25.07.2022 tarihinde ise 17,8510 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,8414 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 18,1332 ile başlayan Euro kuru, saat 16:54 itibarıyla %0,95 artışla 18,2956 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,9826, en yüksek 18,1922 seviyelerini gören Euro, günü 18,1512 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 26.06.2022 tarihinde ise 18,3712 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,2956 TL'ye karşılık gelmektedir.

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