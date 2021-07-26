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26 Temmuz Pazartesi Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

26 Temmuz Pazartesi virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

26 Temmuz Pazartesi Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı
26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 55 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 14 bin 230 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 25 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 14 bin 230 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55 oldu. Bir günde toplam 223 bin 837 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 5 bin 211 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 63,61 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 36,80 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 66 milyon 142 bin 804'e yükseldi.

Aşılamada ilk sırada Muğla var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Kırıklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ takip etti.

En düşük aşılama Bitlis'te

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 36,1 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Bitlis'i sırasıyla Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır takip etti.

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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