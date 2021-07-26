26 Temmuz Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

26 Temmuz-1 Ağustos haftası burç yorumlarına göre burçların hayatlarında olumlu gelişmeler meydana gelebilir. İkizler beklenmedik kararlarıyla herkesi şaşırtabilir. Oğlaklar tutumlu davranabilir. Peki, 26 temmuz-1 Ağustos haftası burçları neler bekliyor? Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burcunu bekleyen gelişmeler neler?

26 TEMMUZ-1 AĞUSTOS HAFTASI BURÇ YORUMLARI

26 Temmuz haftasına Ay Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçerken başlıyoruz. Çarşamba günü Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak. Jüpiter Kova burcuna gerileyerek geçiş yapacak. Perşembe günü Mars Başak burcuna geçiş yapacak. Cumartesi günü Ay son dördün fazında ilerliyor olacak. Pazar günü Güneş Merkür kavuşumu zihinsel konularla ilgili olarak destekleyici çalışacaktır.

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar, 26 Temmuz haftasına Ay Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçerken başlıyoruz. Arka plandaki işlerinizle ilgili yapılandırma sürecinin yoğun olacağı bir haftaya giriyorsunuz. Hafta başında ilişkiler anlamında kolay enerjiler yok. Hafta ortasında Ay sizlerin burcunda ilerliyor olacak. Bireysel konularınıza odaklanabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri sahip olduğunuz kaynakları korumaya dönük olarak hareket ediyor olacaksınız. Pazar günü ise iletişimin yoğun olacağı, sosyal medya üzerinden görüşmelerinizin fazla olacağı bir gün olabilir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğa burçları ve yükselen burcu Boğa olanlar, 26 Temmuz haftasına sosyal çevre ilişkilerinizin yoğun olacağı bir şekilde giriyorsunuz. Salı ve çarşamba günleri iletişim anlamında olumlu enerjiler söz konusu olacaktır. Bununla birlikte sizin haberiniz olmadan yapılan birtakım konuşmalar kulağınıza gelebilir. Cuma günü itibariyle Ay sizin burcunuza geçiyor olacak. Kendinize odaklanacağınız ve hayatınızdaki önemli noktaları yeniden yapılandıracağınız günlerde olacaksınız. Bilhassa 31 Temmuz Cumartesi Ay Son dördün fazında aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz iyi olabilir. Pazar günü Ay burç değiştiriyor ve parasal kazanımlarınızla ilgili olarak görüşmelerinizin öne çıkacağı bir gün sizleri bekliyor olacak. İletişim adına olumlu enerjiler var. Hepinize iyi haftalar dilerim.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler burçları ve yükselen burcu İkizler olanlar, 26 Temmuz haftasına kariyerinizle ilgili konulara odaklanarak giriyor olacaksınız. Hafta ortasında iletişim anlamında olumlu enerjiler var. Önemli görüşmelerinizi bugünlere alabilirsiniz. Çarşamba günü itibariyle sosyal çevrenizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Bununla birlikte çok fazla müdahale etme şansınızın olmayacağı birtakım işler etrafınızda dönüp durabilir. Cumartesi günü Ay Son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olacaktır. Pazar günü beklenmedik konularla ilgili olarak kararlar almanız gerekebilir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları ve yükselen burcu Yengeç olanlar, 26 Temmuz haftasına uzak akrabalarınızla ilgili birtakım fedakarlıklar yapmak durumunda kalarak başlayabilirsiniz. Hafta ortasında Ay Koç burcunda ilerliyor olacak ve kariyerinizle ilgili enerjiler yoğun olacaktır. Bununla birlikte üst ve otorite figürleriniz ile olan ilişkilerinize dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonuna doğru kariyerinizden elde ettiğiniz gelirinizi korumaya dönük olarak hareket ediyor olacaksınız. Pazar günü arkanızdan dönüp duran birtakım dedikodular kulağınıza çalınabilir veya sizin arka plandaki konuşmalarınız istemeden de olsa birilerinin kulağına gidebilir. Bu anlamda iletişim anlamında dikkatli olmanızda yarar var. Hepinize iyi haftalar dilerim.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslan burçları ve yükselen burcu Aslan olanlar, 26 Temmuz haftasına hisseli kazanımlarınız ile ilgili konulara odaklanarak başlıyor olacaksınız. Çarşamba günü Merkür sizin burcunuza geçecek. Hafta ortasında eşinizin yakın çevresi ile ilgili konulara daha fazla odaklanmanız gerekebilir. Otoritenizi ortaya koymanız gereken bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Hafta sonuna doğru kariyerinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili bir şeyleri daha stabil hale getirmek isteyebilirsiniz. Pazar günü sosyal çevrenizle olan internet üzerinden görüşmeleriniz yoğun bir şekilde akabilir. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başak burçları ve yükselen burcu Başak olanlar, 26 Temmuz haftasına girişte ikili ilişkilerinizle ilgili birtakım fedakarlıklar yapmanızı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Hafta ortasında eşiniz veya ortağınızla bilhassa ortak paylaşımlarınızla ilgili konularda önemli görüşmeleriniz olabilir. Cumartesi günü Ay Son dördün fazında ilerliyor ve haliyle motivasyonunuzda hayli yüksek olacak. Pazar günü kariyerinizle ilgili konularda çevrenizden kişilerle iletişime geçmeniz gerekebilir. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Terazi burçları ve yükselen burcu Terazi olanlar, 26 Temmuz haftasına Ay Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçerken başlıyoruz. İşlerinizle ilgili yapılandırma sürecinin yoğun olacağı bir haftaya giriyorsunuz. Hafta başında ilişkiler anlamında kolay enerjiler yok. Hafta ortasında Ay karşıt burcunuzda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinize daha fazla odaklı olabilirsiniz. Cuma ve cumartesi günleri sahip olduğunuz ortak paylaşımlarınızı korumaya dönük olarak hareket ediyor olacaksınız. Pazar günü ise iletişimin yoğun olacağı, sosyal medya üzerinden görüşmelerinizin fazla olacağı bir gün olabilir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrep burçları ve yükselen burcu Akrep olanlar, 26 Temmuz haftasına çocuklarınızla olan ilişkilerinizin yoğun olacağı bir şekilde giriyorsunuz. Salı ve çarşamba günleri iletişim anlamında olumlu enerjiler söz konusu olacaktır. Bununla birlikte işyerinizde sizin haberiniz olmadan yapılan birtakım konuşmalar kulağınıza gelebilir. Cuma günü itibariyle Ay karşıt burcunuza geçiyor olacak. İkili ilişkilerinize odaklanacağınız ve partnerinizle birlikte hayatınızdaki önemli noktaları yeniden yapılandıracağınız günlerde olacaksınız. Bilhassa 31 Temmuz Cumartesi Ay Son dördün fazında aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmeniz iyi olabilir. Pazar günü Ay burç değiştiriyor ve ortak kazanımlarınızla ilgili olarak görüşmelerinizin öne çıkacağı bir gün sizleri bekliyor olacak. İletişim adına olumlu enerjiler var. Hepinize iyi haftalar dilerim.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yay burçları ve yükselen burcu Yay olanlar, 26 Temmuz haftasına evinizle ilgili konulara odaklanarak giriyor olacaksınız. Hafta ortasında iletişim anlamında olumlu enerjiler var. Önemli görüşmelerinizi bugünlere alabilirsiniz. Çarşamba günü itibariyle çocuklarınızla ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Bununla birlikte çok fazla müdahale şansınızın çok fazla olmayacağı birtakım işler etrafınızda dönüp durabilir. Cumartesi günü Ay Son dördün fazında ilerliyorken konuların netleşmesi söz konusu olacaktır. Pazar günü beklenmedik konularla ilgili olarak kararlar almanız gerekebilir. Hepinize güzel ve pozitif enerjilerin yoğun olduğu bir hafta dilerim.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları ve yükselen burcu Oğlak olanlar, 26 Temmuz haftasına yakın çevrenizle ilgili birtakım fedakarlıklar yapmak durumunda kalarak başlayabilirsiniz. Hafta ortasında Ay Koç burcunda ilerliyor olacak ve evinizle ilgili koşturmalarınız yoğun olacaktır. Bununla birlikte babanız ya da aile içerisinde sizin için otorite konumundaki kişilerle olan ilişkilerinize dikkat etmenizde yarar var. Hafta sonuna doğru evinizle ilgili kira ve benzeri elde ettiğiniz gelirlerinizi korumaya dönük olarak hareket ediyor olacaksınız. Pazar günü arkanızdan dönüp duran birtakım dedikodular kulağınıza çalınabilir veya sizin arka plandaki konuşmalarınız istemeden de olsa birilerinin kulağına gidebilir. Bu anlamda iletişim anlamında dikkatli olmanızda yarar var. Hepinize iyi haftalar dilerim.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kova burçları ve yükselen burcu Kova olanlar, 26 Temmuz haftasına parasal kazanımlarınız ile ilgili konulara odaklanarak başlıyor olacaksınız. Çarşamba günü Jüpiter gerileyerek sizin burcunuza geçecek. Hafta ortasında yakın çevreniz ile ilgili konulara daha fazla odaklanmanız gerekebilir. Otoritenizi ortaya koymanız gereken bir zaman diliminden geçiyorsunuz. Hafta sonuna doğru evinizle ilgili konulara odaklanabilirsiniz. Ev ve yuva konularınızla ilgili bir şeyleri daha stabil hale getirmek isteyebilirsiniz. Pazar günü internet üzerinden görüşmeleriniz yoğun bir şekilde akabilir. Hepinize güzelliklerle dolu bir hafta dilerim.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balık burçları ve yükselen burcu Balık olanlar, 26 Temmuz haftasına girişte çevrenizle ilgili birtakım fedakarlıklar yapmanızı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Hafta ortasında parasal kazanımlarınızla ilgili konularda önemli görüşmeleriniz olabilir. Cumartesi günü Ay Son dördün fazında ilerliyor ve haliyle motivasyonunuzda hayli yüksek olacak. Pazar günü evinizle ilgili konularda çevrenizden kişilerle iletişime geçmeniz gerekebilir. Hepinize güzel ve sağlıklı bir hafta dilerim.

Aynı zamanda bu hafta işlerimizi planlarken aşağıdaki zamanlarda yeni bir iş başlatmamaya özen göstermemizde yarar var.

26 Temmuz – 1 Ağustos haftası Ay boşlukta zamanları

26 Temmuz- 1 Ağustos 2021 AY BOŞLUKTA LİSTESİ

Ay'ın boşluğa girme zamanı Ay'ın boşluktan çıkma zamanı

26 Temmuz 2021 02:14 26 Temmuz 2021 06:30

28 Temmuz 2021 04:13 28 Temmuz 2021 12:58

30 Temmuz 2021 22:38 30 Temmuz 2021 23:08