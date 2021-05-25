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26 Mayıs Çarşamba Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!

26 Mayıs Çarşamba virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

26 Mayıs Çarşamba Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!
25 Mayıs 2021 Salı 17:27

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 175 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 9 bin 375 yeni vaka sayısı olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 175 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 621'a yükseldi. Toplamda 52 milyon 817 bin 437 test yapıldı.

Bugün yapılan 223 bin 104 testten 9 bin 375 yeni vaka sayısı, 693 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 203 bin 385 olduğu, bugün iyileşen 11 bin 192 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 45 bin 508'e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,1, ağır hasta sayısının ise bin 667 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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