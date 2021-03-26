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26 Mart Cuma Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları

26 Mart Cuma virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

26 Mart Cuma Koronavirüs Tablosu! İşte bugünki vaka ve ölüm sayıları
26 Mart 2021 Cuma 11:11

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 157 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 731 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 157 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 619'e yükseldi.

Toplamda 37 milyon 212 bin 928 test yapıldı. Bugün yapılan 222 bin 753 testten, 28 bin 731 yeni vaka sayısı, bin 210 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 3 milyon 120 bin 13 olduğu, bugün iyileşen 19 bin 186 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 900 bin 829'a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 790 olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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