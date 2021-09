26 Eylül Pazar Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

26 Eylül 2021 Pazar günü burçları yorucu bir gün bekleyebilir. İkizler kazalara karşı dikkatli olmalı. Teraziye seyahat görünebilir. Peki 26 Eylül 2021 Pazar günü burçları neler bekliyor? İşte cevabı...

26 EYLÜL 2021 PAZAR GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Ay İkizler burcuyla güne başlıyoruz. Mekür S pozisyonda bulunuyor. Ay, Güneş ve Saturn Grand trinesi, geçmişten kalan pek çok yarım kalan projenin eksiklerinin planlanması, eskiden seyahat ettiğiniz mekanların seyahati için gökyüzü fırsatlar sunuyor. Gün içerisinde dikkat edilmesi gereken konu, iftira ve yalan konuşmalara karşı dikkatli olunması. Merkür'ün S pozisyonu sonsuzluk içerisinde kim kimin canını yakıyorsa bugünü not almasını ve Ekim sonunda yaşayacaklarını izlemesini dile getiriyor.

Koç: Arkadaş ortamınızdaki gerginliklere dikkat etmelisiniz. Dönüşü olmayan olaylara gebe bir süreçten geçerken, özel hayatınızda gerçekler ve hayaller arasında bazı hayal kırıklıklarınız oluşabilir. Eski dostlardan haberler gelebilir.

Boğa: Maddi anlamda dolandırılmalara açık bir günden geçmektesiniz. Kim borç istiyorsa, verdiğiniz paranın geri gelmeyeceğini bilerek vermek ya da vermemek önemli. Ameliyat, operasyon ve kazalara açıksınız, dikkatli olmalısınız.

İkizler: Kazalara açıksınız. El kesikleri, aracınızda yaşayacağınız ufak çaplı kazalara aman dikkat. Kendinizi yanlış anlattığınız bir günden geçerken, hakkınızda söylenen sözler karşısında tepki vermemeniz oldukça önemli görünüyor.

Yengeç: Bilinçdışınız bugün oldukça zorlanıyor olacak. Gizli düşmanlıklara açık olduğunuz bir günden geçerken, bazı kayıplar ve benden bu kadar dediğinizi duyar gibiyim.

Aslan: Kalabalıklar içerisinden kendinize yakın bulduğunuz dostlarınızdan bir kısmıyla yollarınızı ayırabilirsiniz. Söylenenlerin iki yüzlülüğü içinize sinmezken, kendinize oldukça dikkat etmelisiniz.

Başak: Kariyer hayatınız içerisinde oluşabilecek söylentilere açık bir günden geçmektesiniz. Pazar günü olmasına rağmen yöneticilerinizin sizi rahatsız etmesi içinizde sıkıntı yaratabilir. Anne ve babanızın sağlığına özen göstermelisiniz.

Terazi: Yolculukların içerisinde özellikle uzak yol yolcusuysanız güvenliğinden emin olmadığınız seyahat acenteleriyle yolculuk yapmak sizi pek çok konuda zorlayabilir. Üniversite arkadaşlarınızla aranızdaki sıkıntıları büyütmemek önemli. Eşinizin ailesinin önemli bir zorluğu olabilir, empati yapmak kıymetli.

Akrep: Finansal kaynaklarınızla ilgili adım atarken bugün fazlaca düşünmeli ve borçlarınız bulunuyorsa daha da fazla açılmamaya dikkat etmelisiniz. Kendi iç dünyanızda sevdiğinizle daha da fazla kenetlenirken, gün içerisinde bazı sırlarınız ortaya çıkabilir, aman dikkat.

Yay: Eşinizle ben – sen kavgalarının içerisinden geçtiğiniz bir gün olabilir. Eski hatıraları hatırlamak aslında ruhunuza iyi gelecektir. Çocuğunuzun kavgalarınızdan etkilenmemesine dikkat etseniz iyi olabilir.

Oğlak: Çalışma arkadaşlarınızın dahil olacağı organizasyonlar yapmak ruhunuza iyi gelebilir. Uzunca zamandır görüşmediğiniz dostlarınız bulunuyorsa gün içerisinde haberler alabilirsiniz.

Kova: Çocuğunuzla ilgilenmek, birbirinize kenetlenmek ruhunuza iyi gelebilir. Yalnızsanız ve kalbiniz boşsa eskiden beri tanıdığınız birinin karşınıza çıkması her an an meselesi diyebiliriz. Ancak göremedikleriniz var, tanımadan önce biraz zaman önemli.

Balık: Aile içinde uzunca zamandır özlediğiniz tadı yakalayacağınız güzel bir gün. Ailenizin sağlığı ya da ihtiyaçlarını duyumsadığınız bir gün de olabilir. Kendi iç dünyanızda yalnızsanız evinizi dekore etmek, ruhunuzu dinlendirmek içsel anlamda size iyi gelebilir.