26 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları, Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu, Ağustos ayı burç yorumları

Uzman astrolog Özlem Recep günlük burç yorumlarını sizler için kaleme aldı. Yengeç burcu ilahi anlamda destekleniyor. Yay burcu arkadaşlıktan aşka dönüşen bir ilişkisi olabilir. Peki 26 Ağustos 2022 günlük burç yorumlarında neler var? İşte yanıtı...

26 AĞUSTOS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ: Sevdiğiniz kişi ile sürprizlere açık bir gündesiniz. Uzunca zamandır yaşadığınız problemleri geri planda bırakmak ve mutluluğu doyasıya yaşamak için harika bir gün. İş konularındaki gelişmeler yüzünüzü güldürecek cinsten. Arkadaş davetlerine açıksınız. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyiniz.

BOĞA: Gizli düşmanlıklara uğradığınız bu günlerde kimin hakkınızda ne yapmak istediğini daha iyi anlamlandırabileceksiniz. Zihninizde olayları farklı yorumlamanız belki de bu günlerde daha fazla zarar görmenize ve manipüle edilmenize sebep oluyor olabilir. Ailenizin desteği pek çok sıkıntınıza iyi gelecek, onlara sıkı sıkıya kenetlenmek bugün kendinizi daha iyi hissetmenize sebep olacaktır.

İKİZLER: Seyahatler ve tatil organizasyonları planlayabilirsiniz. Araba alım satım süreci içerisine girebilirsiniz. Ruhunuzu mutlu eden eski dostlarınızla görüşebilirsiniz. Bu arada eşinizin ailesiyle yaşadığınız bazı problemleri tekrar çözmek için fırsatınız bulunuyor.

YENGEÇ: İlahi anlamda büyük destekler görmenin mutluluğunu yaşayacağınız bir gün. Sevdiğiniz kişinin tatlı sert eleştirileri ile karşılaşabilirsiniz. Bugünün enerjisini arttırmak için yardıma ihtiyacı olan kişilere desteklerinizi esirgemeyin.

ASLAN: Evlilik hazırlığı yapan Aslan burçları kayınvalide tarafı ve aileniz arasında oluşabilecek ani gerginliklere karşı dikkatli ve politik olmalısınız. Evliliği olan Aslan burçları bu hafta sonu bebek planları yapabilir ve sürpriz bir gebelik sizi çok mutlu edebilir. Yakın akrabalarınız ve komşularınız sağlık sıkıntıları yaşıyor olabilir, sağlığınız için temkinli olmayı elden bırakmamalısınız.

BAŞAK: Bugün evinizin içinde kendinizi çok mutlu hissedeceksiniz. Evli olanlar eşleri ile daha yakın ve paylaşımların arttığı bir gün olacak. Bekar olanlar ise arkadaş ortamlarından yeni biri ile birbirlerini tanımaya başlayabilir. Günün sıkıntılı yanı, evinizin içerisinde kesici aletlere ve gaz sızıntıları, soba ve şofben zehirlenmelerine karşı dikkatli olunmasıdır.

TERAZİ: Bugün kalabalıklar içindeki arkadaşlarınızdan gelen haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Uzunca zamandır kabuğunuza çekildiğiniz döngüyü kırma vakti geldi. Rüyalarınıza ve yaşadığınız eş zamanlıklara dikkat etmenizi öneririm. İç sesinizin sorduğu soruların yanıtları gelecek.

AKREP: Bugün sabah saatlerinde edeceğiniz dualar içinde bulunduğunuz pek çok sıkıntınıza çözüm yolu oluşturabilecek İlahi yardımları size getirecek. İçinizde gizli yaşadığınız pek çok duyguyu bugün itibariyle ortalığa çıkarma eğiliminde olabilirsiniz. Karşınızdaki kişiye duygularınızı açıklamak için acele etmeyin, 4 Haziran sonrası enerjiler fazlasıyla sizin yanınızda.

YAY: Bugün düşünceleriniz arasında geçmişte yaşadığınız konularda takılı kalmanız sizi içsel anlamda gerginliğe sokuyor olabilir. Yakın arkadaşlarınız ve aile bireylerinizden gelecek olan eleştirisel söylemlerin doğruluk payı olabileceğini düşünerek adımlar atmanız sizi pek çok sıkıntıdan koruyacak olabilir. Çok yakın zamanda arkadaşlıktan aşka dönüşen bir beraberliğiniz bulunuyorsa, problemleriniz için çözüm odaklı olmanız evliliğe giden ilişkinizi kurtaracaktır.

OĞLAK: Eşiniz, aileniz ve dostlarınızla birlikte enerjinizi toparladığınız bir gündesiniz. Hayalini kurduğunuz yapacağınız projelerinizden ses getirecek güzellikler sizinle birlikteyken, içten içe hırs yapan kişilerden aniden telefon alabilirsiniz. Görüşmelerinizde negatiflerini size göndermek isteyecek bu kişilere karşı temkinli konuşmalar yapmanız sizi pek çok sıkıntıdan kurtaracaktır.

KOVA: Bugün eğitim hayatınızda ani çıkabilecek masraflara karşı temkinli olmalısınız. Sevdiğiniz kişinin ailesindeki bazı kadınlardan alacağınız tepkiler bugün sizi biraz üzebilir. Hazır cevap olup, olayları büyütmemek ve görmezden gelip zamana yaymak sizi uzun vadede mutlu edecek etkiler barındırıyor. Bu tür olumsuzluklara zihninizi yormadan eşinizin size verdiği değerin tadını çıkarabilirsiniz.

BALIK: Öğrenci olanlar eğitim hayatında hızlı ilerleyişler ve yükselişlere adım adım ilerleyecekler. Bugün hazırlayacağınız projeniz ile yarın haftaya başlamanız size olumlu destekleri verecek cinsten. Kalbi boş olan Balık burçları yakın arkadaşlarının aracı olduğu flörtlere oldukça açıklar. Gökyüzünün olumlu enerjileri haricinde uzunca süredir hakkınızda gizlenenleri öğrenmek üzeresiniz, gerilmemelisiniz.