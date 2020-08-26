26 Ağustos Çarşamba Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

sağlık bakanı fahrettih koca dün yaptığı açıklamada; Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak. bugün yaptığı açıklamada Bugün 100 binden fazla test yaptık. Bu testler sonucunda 1.313 yeni hastamız var. Bazı illerimizde özel tedbirler almak zorunda kaldık. Tedbirlere birlikte uyarsak başarılı olabiliriz. Sonunda yenilen virüs olacak. dedi Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler. “Sağlık Bakanlığı’nın Koronavirüs vakalarının en çok artış gösterdiğini açıkladığı Bursa’da sokakta halay çeken düğüncüler, sosyal mesafe kuralına uymadı. Katılanların çoğunluğunun maskesiz olması dikkat çekti.” GAZETELER dedi. . En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN