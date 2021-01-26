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250 Yıllık Güneş Saatinin Üstünü Badanayla Boyadılar

Üsküdar’da bulunan Kısıklı Abdullahağa Camisi’nin minaresindeki 250 yıllık güneş saatinin üstü badanayla boyandı.

250 Yıllık Güneş Saatinin Üstünü Badanayla Boyadılar
26 Ocak 2021 Salı 12:06

İstanbul Üsküdar’da bulunan Kısıklı Abdullahağa Camisi’nin, 3. Murad’ın Bostancıbaşı Abdullah Ağa tarafından yaptırıldığı biliniyor. Tarihi cami 1892 yılındaki depremde büyük tahribata uğradı ve 1927 tarihinde temelleri üzerinde yeniden inşa edildi.

Akademisyen Dr. Fatih Köse, önceki gün sosyal medya hesabından “İnsan nereye boya badana yaptığına dikkat etmeli ya da başında bir uzman olup ona yol göstermeli. Cahilce bir müdahale” diye tepki gösterdi.

1762 yılında monte edilmişti

Kısıklı Abdullahağa Camii

Hürriyet’ten Ömer Erbil’in haberine göre 2014 yılında restorasyona tabi tutulan ve 2016 yılında açılışı yapılan tarihi caminin minaresinde güneş saati bulunmaktaydı. Osmanlıca harfler ve rakamlarla mermer bir levha üzerindeki güneş saati minareye 1762 yılında monte edilmiş daha sonraki yıllarda ise üzerine günümüz harfleri ile ‘Aylara göre gölge düşümüyle öğle–ikindi vakitleri’ yazılmıştı.

Kısıklı Abdullahağa Camii güneş saati

‘İnsan nereye boya badana yaptığına dikkat etmeli’

2014 restorasyon öncesi fotoğraflarda görünen güneş saatinin, restorasyon sonrası üstüne boya badana yapılarak kapatıldığı ortaya çıktı.

Akademisyen tarihçi Dr. Fatih Köse önceki gün sosyal medya hesabından olayı şöyle duyurdu:

“İnsan nereye boya badana yaptığına dikkat etmeli ya da başında bir uzman olup ona yol göstermeli. Cahilce bir müdahale. Yakından ve dikkatle bakarsanız bunun bir güneş saati olduğunu görebilirsiniz.”

Kısıklı Abdullahağa Camii -1


Kaynak: Kamu Saati Özel
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