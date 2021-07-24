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25 Temmuz Pazar Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

25 Temmuz Pazar virüs vaka sayısı kaç? vaka sayısı arttı mı ? ölüm sayısı kaç oldu? pandemi covid-19 Korona virüs tablosu Türkiye Geneli son durum ne Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son 24 saatte koronavirüsten kaç kişinin hayatını kaybetti?, kaç yeni vakanın tespit edildi? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs Kovid-19 Bilançosu İşte Detaylar

25 Temmuz Pazar Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı
24 Temmuz 2021 Cumartesi 18:39

Son dakika: Koronavirüs vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. 22 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 12 bin 381 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 58 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 383 olurken toplam 221 bin 463 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 24 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 12 bin 381 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 58 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 383 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 221 bin 463'e yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 63.44'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 63.44 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 36.19 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 65 milyon 594 bin 807'ye yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 22 MİLYON 462 BİN 836 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 39 milyon 377 bin 703 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 22 milyon 462 bin 836 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 754 bin 268 kişiye aşı yapıldı.

DÜN VAKA SAYILARI 11 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 60 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 94 de yeni vaka tespit edilmişti.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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