25 Temmuz Pazar 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

25 Temmuz Pazar 2021 günlük burç yorumları tüm astroloji takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarın, Ay saat 01:36'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs bugün Başak burcuna ve Güneş Aslan burcuna geçiyor. Gündüz saatleri ilişkiler açısından güzel enerjiler olduğu söylenebilir. İşte tüm detaylar...

25 Temmuz Pazar günü burçlarda gerginlik yaşanabilir. İkizler sorumlulukları altında ezilebilir. Yay'lar alevli tartışmaların odağında olabilir. Peki, 25 temmuz 2021 Pazar günü burçları neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burcunda neler yaşanıyor?

25 TEMMUZ 2021 PAZAR GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

25 Temmuz Pazar günü ay tüm gün Kova burcunda ilerliyor olacak. Ay Uranüs zorlayıcı açısı fazla özgürlükçü tavırlar içerisinde olmamızı sağlayabilir. Merkür Plüton karşıt açısının da gerçekleşeceği bugün fikirsel anlamda takıntılı olabiliriz. İlerlemek istediğimiz konularda gereğinden fazla bir mücadele içerisine girebiliriz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

25 Temmuz Pazar günü boyunca Ay Kova burcunda ilerliyor olacak. Bilhassa günün ikinci yarısında aniden ortaya çıkan konular nedeniyle tartışmalar yaşanabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Fikirsel tartışmalar içerisinde olabileceğin günün ikinci yarısında ailende ki önemli kişilerle aranın açılması durumu söz konusu olabilir. Sosyal hayatında yerini belirlemek önemli hale geliyor.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay Pazar günü boyunca bir hava elementi burcu olan Kova'da ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde düşüncelerinle sorumlulukların arasında uyumsuzlukların söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Miras ya da nafaka benzeri konularda önemli bir tartışma akşam saatlerinde yaşanabilir. Günün ilk yarısında fikirlerinle ilgili konularda bir yakınınla zıtlaşabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

25 Temmuz Pazar günü Ay tüm gün karşıt burcun olan Kovada ilerlemesine devam ediyor olacak. Gün boyunca senden yaşça büyük kişiler ile vakit geçirmekten keyif alabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Çalışma arkadaşlarınla günün ikinci yarısında bir söylem nedeniyle ufak bir sürtüşme yaşanabilir. Olayları daha sakinlikle ele almalı ve hoşgörünü kaybetmemelisin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Çocuklarınla ilişkine odaklanacağın bugün fikirsel ayrılıklar yaşaman olağan gözüküyor. Onlara kendi fikrini dayatmak isteyebilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Merkür Plüton arasındaki zorlayıcı açıların etkisiyle gergin enerjiler altında olabilirsin. Ev içerisinde ailendeki bireyler ile konuşmalarında daha objektif yaklaşman iyi olacaktır.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Yakın çevre akrabalarına ilişkilerine dikkat etmeli ve gereksiz tartışmalar içerisinde bulunmamaya özen göstermelisin. Ani gerginliklerden uzak kalman tartışmaların alevlenmesini engelleyecektir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Parasal konular bugünlerde senin için öne çıkıyor olacak. Günün ikinci yarısında tartışmalara girmekten kaçınmalısın.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ay'ın gün boyunca senin burcunda ilerlediği bugün fikirsel uyuşmazlıklar kendini gösterebilir. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla özen göstermelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ay tüm gün Kova burcunda ilerliyorken rüyalarınla ilgili konular öne çıkabilir. Günün ikinci yarısında fikirlerinle hareketlerin arasındaki uyuşmazlık bir tartışmaya yol açabilir.