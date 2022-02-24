25 Şubat Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika
Rusya-Ukrayna krizi altın piyasasını nasıl etkileyecek?
Rusya-Ukrayna krizinde savaşın giderek sık dillendirilmesi ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya girebileceğini söylemesi üzerine piyasalarda sert hareketlilik yaşanıyor. Ukrayna Rusya savaşı gerilimi gölgesinde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altın değer artışı yaşanıyor. Gram altın 800 liranın üzerinde haftaya başladı. Peki, Rusya Ukrayna gerginliği çatışmaya dönüşürse piyasaları nasıl etkileyecek? Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Avrupa ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ilişkin art arda gelen açıklamalar, piyasalarda deprem etkisine neden oluyor. Rusya-Ukrayna gerginliği ile ülkelerin vatandaşlarını ve diplomatlarını bir bir geriye çağırmasının ardından endişelerin arttığını belirten İslam Memiş, bunun piyasalara olan olası etkisini değerlendirdi.
GRAM ALTIN NE OLUR?
Güne 848,17 ile başlayan Gram Altın, saat 22:31 itibarıyla %0,71 artışla 854,44'dan işlem görüyor. Dün en düşük 848,13, en yüksek 848,70 seviyelerini gören Gram Altın, günü 848,37 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 922,12 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 854,44 TL'ye karşılık gelmektedir.
DOLAR KAÇ LİRA OLDU?
Güne 13,8263 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:31 itibarıyla %1,86 artışla 14,0740 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,7030, en yüksek 13,8746 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,8183 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 01.02.2022 tarihinde 13,2626 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 14,6535 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,0740 TL'ye karşılık gelmektedir.
EURO KAÇ LİRA OLDU?
Güne 15,6724 ile başlayan Euro kuru, saat 22:31 itibarıyla %2,47 artışla 16,0450 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,5259, en yüksek 15,7577 seviyelerini gören Euro, günü 15,6728 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 24.02.2022 tarihinde ise 16,6042 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,0450 TL'ye karşılık gelmektedir.Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için TIKLAYINIZ!!!