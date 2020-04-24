25 NİSAN 2020 Cumartesi 2020 Korona Virüs yeni Vaka ve Ölüm Sayıları Açıklandı! İşte Sonuçlar

SAĞLIK BAKANI Fahrettin Koca AÇIKLADI 25 NİSAN 2020 Cumartesi VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, sivas, yozgat, amasya, çorum, hatay, erzurum, edirne, nevşehir, niğde, malatya corona virüsünden kaç kişi öldü 25 NİSAN 2020 Cumartesi ve 25 NİSAN 2020 Cumartesi Son Dakika

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ VAKA VE ÖLÜM SAYILARI

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI 25 NİSAN 2020 Cumartesi VAKA VE ÖLÜM SAYILARI, iSTANBUL, Kayseri, Sivas, Yozgat, Amasya, Çorum, Hatay, Erzurum, Edirne, Nevşehir, Niğde,Malatya corona virüsünden kaç kişi yaşamını yitirdi 25 NİSAN 2020 Cumartesi VE 26 NİSAN 2020 PAZAR Son Dakika

Corona virüsü tüm dünyayı tehdi ti ile sarmaya devam ederken.Dünya'daki vakalar arttıkça ülkemizde diken üstünde..Tüm dünyada

vaka sayısı 1,5 milyonu geçti malesef..

Sağlığına kavuşan hasta sayımız yakında 10.000'in üzerini buldu . Yatan hasta sayısı ile taburcu edilen hasta sayısı içerisinde denge oluşmuş bir halde . Vaka sayısı artış hızı beklediğimiz şekilde en azı buluyor . İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Sağlık için Bu Virüse Karşı savaşmak için evde kalın, kalamıyorsanızda tedbiri en üst düzeyde alın lütfen !!

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon.

İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon.

SAĞLIK BAKANIMIZ FAHRETTİN KOCA 25 NİSAN 2020 CUMARTESİ GÜNÜNE AİT VERİLERİ HENÜZ YAYIMLAMAMIŞTIR.

VERİLER YANINLADIĞI ANDA SAYMIZDA YER ALACAKTIR

BUGÜNKÜ YAPILAN Koronavirüs TEST SAYISI:

BUGÜNKÜ Korona Virüs VAKA SAYISI:

BUGÜNKÜ Korona Virüs ÖLÜM SAYISI:

BUGÜNKÜ Korona Virüs İYİLEŞEN HASTA SAYISI:

Vaka sayısındaki çoğalma hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış şekli de sabit kalma halini sürdürüyor .1,488’i son 24 saatte geçerli olmak üzere14,918 hastamız taburcu oldu. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü hayata geçirdik .

Sağlık bakanımız Fahrettin Koca Dünakşam saatlerinde yaptığı açıklama netiesinde ; Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in baya üzerini bulurken . Tedavide önemli üstünlüklerimiz bulunmakta . Artan test sayımıza karşınyeni arttırılan vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.



Vaka sayısındaki yüksek artış ölümlere de yansıdı..Hatırlarsanız dünkü YENİ vaka sayısıönceki günlere bakarak düşmüş 3,083 olmuştu ölüm sayısı ise 117 olmuştu.

Bugünkü rakamlarla yüksek bir artış oldu..Şuanda Türkiyedeki toplam vaka sayısı 101,790 oldu...Malesef corona virüsünden Toplamda hayatını kaybeden

vatandaş sayımız ise yükselerek şuana kadar toplamda 2, 491 olurken, Toplam iyileşip taburcu olan hasta sayımız ise şuanakadar toplamda 18,491 oldu.

Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin.

Türkiyedeki durum ise diğer dünya ülkelerine bakarak iyi sayılabilir.Türkiyenin sağlık sisteminin de ciddi şekilde oturduğunu

varsayarsak inşallah bu hastalıktan en az kayıp veren ülkeler sırasında iyi yerlerde oluruz.

KAMUSAATI.COM

Lütfen sosyal medya da paylaşılan şu kadar vaka var,devlet saklıyor,ölüm oranı çok vb paylaşımlara inanmayınız! kamusaati.com olarak doğrudan sağlam kaynaklardan ve resmi açıklamalardan bilgi edinerek gerekli haberleri yapıyoruz.Lütfen resmi olarak teyit edilmeyen haberleri hem paylaşmayınız hem de dikkate almayınız. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için

Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©