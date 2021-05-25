25 Mayıs Salı 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

25 Mayıs 2021 burç yorumları hayata dair umut oluyor. Aşktan sağlığa aileden kariyer konularına kadar her alanda ipucu veren günlük burç yorumları 25 Mayıs Salı günü de farklı konulara dikkat çekiyor. 25 Mayıs 2021 Salı günü Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Geç yatanlar bu gece uyumakta zorluk yaşayabilir. Hareket enerjilerimizi aktif hale getirmek isteyebiliriz. Akşam saatlerinde sanatsal konulara ilgimiz artabilir. Balık burcu akrabalarıyla ilgili bir haber alabilir, İkizler burcu sağlık konularında kendine yatırım yapabilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 25 Mayıs Salı burç yorumları sizlerle...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

25 Mayıs 2021 Salı günü Ay Akrep burcunda ilerliyor olacak. Hisseli kazanımlarında değişimler yaşanabilir.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Bugünlerde partnerinin kıskançlıklarına maruz kalabilirsin. Akşam saatlerinde sanatsal konulara ilgin artabilir.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün ikinci yarısından sonra uyumlu enerjiler var. Sağlığınla ilgili olarak sana iyi gelecek uygulamaları kendine uygulayabilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Akşam saatlerinde sanatsal konularla ilgilenebilirsin. İkili ilişkilerinde uyumlu enerjiler bugünün akşamında daha hissedilir olacak.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Salı günü babanla ilgili önemli bir konu meydana gelebilir. Eğlenceli aktiviteler içerisinde bulunmak enerjini yükseltebilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bireysel uğraşlarınla ilgili konulara vakit ayırmak adına güzel bir gün. İkili ilişkilerindeki uyum moralini yükseltiyor.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Akşam saatlerinde ikili ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Parasal konularınla ilgili olarak bazı önlemler alman gereken bir süreçtesin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde gizemli konuları araştırmak isteyebilirsin. Günün ilk yarısında sevdiğin şeylere vakit ayırabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Kendi başına vakit geçirmen ve insanlardan uzak kalman bugünlerde sana iyi gelecektir. Gün boyunca kendine güvenen bir tavır içerisinde olman mümkün.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Projelerin ile ilgili ya hep ya hiç şeklinde bir yaklaşım sergileyebilirsin. Sevdiğine açılmak istiyorsan bugün akşamı değerlendirebilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Sakinlikle vakit geçirmek ve evinde kalmak isteyeceğin bir gün. Meditasyon ve benzeri uygulamalar için sabah saatleri uygun olacaktır.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Gece saatlerinde sanatsal konulara ilgin artabilir.