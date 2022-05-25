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25 Mayıs Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 966,79 ile başlayan Gram Altın, saat 10:55 itibarıyla %0,74 artışla 973,40'dan işlem görüyor. Dün en düşük 964,03, en yüksek 966,31 seviyelerini gören Gram Altın, günü 964,78 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 03.05.2022 tarihinde 888,89 ile son bir ayın en düşük, 25.05.2022 tarihinde ise 974,61 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 973,40 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,1011 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 10:54 itibarıyla %1,40 artışla 16,3008 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,9172, en yüksek 16,1619 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,0792 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 05.05.2022 tarihinde 14,7014 ile son bir ayın en düşük, 25.05.2022 tarihinde ise 16,3125 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,3008 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,3168 ile başlayan Euro kuru, saat 10:55 itibarıyla %0,82 artışla 17,4376 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,8668, en yüksek 17,3585 seviyelerini gören Euro, günü 17,3272 seviyesinde kapattı. Euro, 28.04.2022 tarihinde 15,5141 ile son bir ayın en düşük, 25.05.2022 tarihinde ise 17,4462 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,4376 TL'ye karşılık gelmektedir.

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