25 Mart Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

Kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıtan Uğur A., adlı şahıs, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğini söyleyip yatırımcı olmasını istediği emekli Danıştay hakimi S.Y.'yi 550 bin lira dolandırmış, daha sonra hakimin avukat iki kızına cinsel saldırıda bulunmuştu. Cinsel saldırı ve dolandırıcılık suçlarından yargılanması devam eden sahte uzmanın, 66 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.