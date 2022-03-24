25 Mart Cuma Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Güne 927,82 ile başlayan Gram Altın, saat 17:44 itibarıyla %0,98 artışla 937,06'dan işlem görüyor. Dün en düşük 926,80, en yüksek 927,87 seviyelerini gören Gram Altın, günü 926,80 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 25.02.2022 tarihinde 833,75 ile son bir ayın en düşük, 11.03.2022 tarihinde ise 960,83 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 937,06 TL'ye karşılık gelmektedir.

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,8434 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 17:44 itibarıyla %0,10 artışla 14,8432 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,7784, en yüksek 14,8648 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,8296 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22.02.2022 tarihinde 13,6330 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,8432 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,3463 ile başlayan Euro kuru, saat 17:44 itibarıyla %0,15 artışla 16,3690 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,2835, en yüksek 16,3846 seviyelerini gören Euro, günü 16,3692 seviyesinde kapattı. Euro, 28.02.2022 tarihinde 15,3823 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,3690 TL'ye karşılık gelmektedir.

TIKLAYINIZ!!!