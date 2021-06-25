25 Haziran Cuma 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

25 Haziran 2021 burç yorumları dolunay sonrası etkileri ortaya çıkarıyor. Dolunay sonrası Koç, yengeç ve Akrepleri şanslı bir gün bekliyor. Aslan burcu ise sağlık konularıyla ilgilenebilir. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 25 Haziran günlük burç yorumları kararınızı değiştirebildiği gibi planlarınıza da yön verebilir.

25 HAZİRAN CUMA BURÇ YORUMLARI

25 Haziran Cuma günü Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Dolunay sonrasında üzerimizdeki yoğun ve gergin enerjiler devam edebilir. Gündüz saatlerinde alacağımız güzel haberler bizleri şaşırtabilir. Neptün bugün retro hareketine başlayacak. Daha hassas, alıngan ve aynı zamanda başkaları tarafından olmadık şeylere inandırılmaya açık bir enerjide olabiliriz. Rüyalarımız ve sezgilerimizde bu dönemde hayli aktifleşebilir. 25 Haziran 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

25 Haziran Cuma günü Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. İşlerine ciddi yaklaşmak istediğin bir süreçtesin. Sabah saatlerinde şanslı etkiler altındasın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Günün kalitesinde senin için yurt dışı, yabancılar, akademik konularda yoğunluklar var. Eşinin ailesi ile ilgili de önemli konular, belki baskı yaratan durumlar yaşayabilir ve bazı kararlar almak durumunda kalabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Günün büyük kısmında ortak kazançlar, miraslar, vergiler, harcamalar alanında yoğunluklar yaşıyor olacaksın. Sabah saatlerinde kredi durumun ya da borç, miras, vergi durumun varsa tamamlanması durumu söz konusu olabilir.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay cuma günü Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinde problemler yaşıyorsan bugünlerde şanslı etkiler var. Sezgisel tarafının da açık olduğu bir gündesin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde cilt ve dizlerinle ilgili bölgelerde ki sorunlarına dikkat etmelisin. Aynı zamanda evcil hayvanların varsa onlarla ilgili birtakım sağlık problemleri ile de karşılaşabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Günün büyük çoğunluğunda çocuklarınla ilgili sorumluluklarının ön plana çıktığı bir gündesin. Bilhassa onların eğitim hayatları ile ilgili konular önemli hale gelebilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ailen, ev ve yuva konularında yoğunlukların söz konusu olabilir bugünlerde. Evinle ilgili bir konuda tamamlanma yaşayabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde kardeşlerinin ya da yakın çevre akrabalarının hayatlarını ilgilendiren konularda önemli görüşmeler yapabilirsin. Şanslı etkiler altındasın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Cuma günü harcamalarınla ilgili önemli düzenlemeler alman gerekebilir. Bazı alanlara olan harcamalarını azaltman gereken durumlar meydana gelebilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ay'ın Oğlak burcunda olacağı bugünlerde ilişkilerinde, evliliğinde, kariyerinde tamamlanmalar yaşayacağın konular söz konusu olabilir. Sağlığına da dikkat etmen gereken günlerden geçiyorsun.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Cuma günü boyunca senin üzerinde baskı yaratan durumlara dikkat etmende fayda var. Hastane veya hapishane gibi kapalı yerler de birtakım işlerin varsa bu alanlarda birtakım düzenlemeler yaşayabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sosyal çevrende birtakım baskı yaratan durumlar meydana gelebilir. Aynı zamanda kazancın ile ilgili de birtakım düzenlemeler meydana gelebilir.