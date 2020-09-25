25 Eylül Perşembe Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

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BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI: Günün kalitesinde senin için yurtdışı, yabancılar, akademik konularda yoğunluklar var. Eşinin ailesi ile ilgili de önemli konular, belki baskı yaratan durumlar yaşayabilir ve bazı kararlar almak durumunda kalabilirsin.