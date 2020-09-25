25 Eylül Perşembe Günlük yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Eylül ayının ilk burç yorumları ne ifade ediyor?

25 Eylül günlük burç yorumları 25 Eylül Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 25 Eylül Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 25 Eylül Perşembe 2020
Aşk, iş ve aile konularında 25 Eylül Cuma burç yorumları
25 Eylül Cuma burç yorumları nasıl? merak ediliyor. Eylül ayının son günlerinde Koç burcunun iş hayatında dikkatli olması gerekiyor. Akrep burcu ise şanslı günlerinde olabilir. İşte 25 Eylül 2020 günlük burç yorumları...
KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI: 25 Eylül Cuma günü Ay Oğlak burcunda ilerliyor olacak. İşlerine ciddi yaklaşmak istediğin bir süreçtesin. Sabah saatlerinde şanslı etkiler altındasın.
BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI: Günün kalitesinde senin için yurtdışı, yabancılar, akademik konularda yoğunluklar var. Eşinin ailesi ile ilgili de önemli konular, belki baskı yaratan durumlar yaşayabilir ve bazı kararlar almak durumunda kalabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Günün büyük kısmında ortak kazançlar, miraslar, vergiler, harcamalar alanında yoğunluklar yaşıyor olacaksın. Sabah saatlerinde kredi durumun ya da borç, miras, vergi durumun varsa tamamlanması durumu söz konusu olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Ay Cuma günü Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Evliliğinde problemler yaşıyorsan bugünlerde şanslı etkiler var. Sezgisel tarafının da açık olduğu bir gündesin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Bugünlerde cilt ve dizlerinle ilgili bölgelerdeki sorunlarına dikkat etmelisin. Aynı zamanda evcil hayvanların varsa onlarla ilgili birtakım sağlık problemleri ile de karşılaşabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Günün büyük çoğunluğunda çocuklarınla ilgili sorumluluklarının ön plana çıktığı bir gündesin. Bilhassa onların eğitim hayatları ile ilgili konular önemli hale gelebilir.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Ailen, ev ve yuva konularında yoğunlukların söz konusu olabilir bugünlerde. Evinle ilgili bir konuda tamamlanma yaşayabilirsin.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Bugünlerde kardeşlerinin ya da yakın çevre akrabalarının hayatlarını ilgilendiren konularda önemli görüşmeler yapabilirsin. Şanslı etkiler altındasın.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Cuma günü harcamalarınla ilgili önemli düzenlemeler alman gerekebilir. Bazı alanlara olan harcamalarını azaltman gereken durumlar meydana gelebilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Ay’ın Oğlak burcunda olacağı bugünlerde ilişkilerinde, evliliğinde, kariyerinde tamamlanmalar yaşayacağın konular söz konusu olabilir. Sağlığına da dikkat etmen gereken günlerden geçiyorsun.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Cuma günü boyunca senin üzerinde baskı yaratan durumlara dikkat etmende fayda var. Hastane veya hapishane gibi kapalı yerler de birtakım işlerin varsa bu alanlarda birtakım düzenlemeler yaşayabilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIK: Sosyal çevrende birtakım baskı yaratan durumlar meydana gelebilir. Aynı zamanda kazancın ile ilgili de birtakım düzenlemeler meydana gelebilir.
İlgili Galeriler