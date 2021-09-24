25 Eylül Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

25 Eylül 2021 Cumartesi günü burç yorumları oldukça hareketli. Koç burcunun parasal konularda işleri yoluna girebilir. Kova burcunu aşk bekleyebilir. Peki 25 Eylül 2021 Cumartesi günü burçları neler bekliyor? İşte burçlara dair merak edilenler...

25 EYLÜL 2021 CUMARTESİ GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

Ay Boğa burcunda seyrine devam ederken, Rana sabit yıldızıyla kavuşum yapacak. Bilgide yoğunlaşmak, tiyatro, felsefe ve sinema izleyerek zihnimizi zenginleştirebiliriz. Ay'ın buradaki konumu bilim ve teknikle ilgili yeni gelişmeleri sembolize ederken, gün içerisinde Ay Algol sabit yıldızıyla kavuşumu, Marmara denizini sembolize eden enerjilerle etkinleşecek. Cumartesi günü denize girmek, tekneyle açılmak biraz sıkıntılı olabilir, dikkatli olmalısınız. Akşam vakitlerinde tanımadığınız kişilere güvenmek özellikle gençler için riskli. Eş zamanlıklardan özellikle aynalara dikkat ediniz. Ayna kırılması, bir sıkıntı içinde olabileceğinizi sembolize ediyor olabilir, aman dikkat. Akşam yatarken yatak odanızda ayna bulunuyorsa üstlerini örtmek de iyi olacaktır.

Koç: Son günlerde yaşadığınız değersizliğin aksine bugün kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Önemli bir birikim için adım atmak güzel olabilir. Şansınızın döndüğü pek çok konuda kibir yapmamak oldukça önemli. Parasal konularda yoluna girmek üzere.

Boğa: Kendinizi bilgi, felsefe ve tiyatroda göstermek isteyebilir ya da bu tür aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Eşinizle aranızdaki sıkıntıların büyümemesi için tutum değiştirebilirseniz daha mutlu olabilirsiniz. Kariyer konularına odaklanmak ve yarım kalan projeleri tamamlamak adına Cumartesi gününü geçirebilirsiniz.

İkizler: İç dünyanızı zenginleştireceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Dua, meditasyon, kişisel gelişim aktiviteleriyle ruhunuz zenginleşecek. Kendi iç dünyanızda haksızlığa uğradığınız ne varsa gün içerisinde çözüm yolları bulacaksınız.

Yengeç: Arkadaşlarınız arasında beraber eğlenceli aktivitelere katılmak oldukça keyifli olabilir. Akşam saatlerinde tanımadığınız kişilere güvenmemeli, kalabalık ortamlarda sırlarınızı paylaşmasanız iyi olabilir.

Aslan: Kariyer hayatınızda zorlandığınız konularda güç kazanıyorsunuz ancak rakiplerinizin enerjisi canınzı sıkıyor olabilir. Gün içerisinde daha aklı başında hareket edecek ve işin uzmanı olduğunuz pek çok konuda isminizden söz ettireceksiniz.

Başak: Hukuksal süreçlerde hız kazansanız da takım arkadaşlarınızın tutumu ve belki de iki yüzlülüğü sizi zorlayabilir. Dini konulara gün içerisinde odaklanmak ruhunuza iyi gelecektir. Evcil hayvanınızın sağlığıyla ilgili alternatif tedavi yöntemlerini uygulamak iyi olabilir.

Terazi: Gizli düşmanlar ve işin içinden çıkamadığınız düşünceler içinde kaybolurken kendinizi bulabilirsiniz. Gün içerisinde kazalara açıksınız temkinli olmalısınız. Önemli bir güzellik operasyonu geçirmek istiyorsanız acele etmeyiniz.

Akrep: Eşinizle beraberliğinizde sıkıştığınız konuları ilişki koçlarından yardım alarak çözümleyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla sosyalleşeceğiniz bir gün geçirirken, yabancılara karşı dikkatli olmak önemli.

Yay: Çalışma ortamınızda bulunan arkadaşlarınızın projelerinizdeki derinleşen tutumunuzu görmeleri hoşunuza gitmiyor olabilir. Gün içerisinde hastane işleriyle kendinizi koştururken bulabilirsiniz. Kronik ağrılara aman dikkat.

Oğlak: Zihninizi karıştıran duyguların yanı sıra, beraberliğinizin kıymetini bilmeniz gereken eski hatıraları düşünmek size iyi gelebilir. Parasal konularla ilgili şanslı ama bir o kadar da zorlayıcı enerjiler bulunuyor. Gelir ve gider tablosu oluşturmak ve öncelikli giderleri çıkarmak önemli.

Kova: Aşk hayatınızda kalbinizi uzunca zamandır atmasına sebep olabilecek hisler gidip gelirken nasıl bir bağ kuracağınızı kestiremiyor olabilirsiniz. Beraberliğinize engel olabilecek bazı konular olabilir, aman dikkat.

Balık: Eski beraberliklerinizden gelen haberler zihninizi karıştırabilir. Merkür retrosuna girmek üzereyiz. Gerçekten kadersel bağlarınız bitti mi yoksa devam mı ediyorsunuz bunu anlamak önemli. Aracınıza ve ev aletlerinizin arızaları söz konusu olabilir, aman dikkat.