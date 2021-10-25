25 Ekim Pazartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

25 Ekim Pazartesi burç yorumları araştırılıyor. Aşk, sağlık ve para konularında günlük burç yorumları ipucu veriyor. Koçlar haftaya iş fırsatlarıyla başlayacak, Teraziler ise aşktan yana şanslı. İşte 25 Ekim 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU (21 MART- 20 NİSAN)

Bugün çevrenizdeki pek çok kişiden destek alırken, içsel anlamda büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Hane değişikliği ve yeni iş fırsatları için gökyüzü sizi desteklese de acele karar vermemek önemli. Gün içerisinde yardıma ihtiyacı olanlara destek olmanız ilerleyen günlerde şanslı kapıları açabilmeniz için size ilahi bir yardım getirebilir.

BOĞA BURCU (21 NİSAN- 20 MAYIS)

Bugün ufak bir yere seyahat etmek için karar alabilir ve yolculuk yapabilirsiniz. Yeni iş fırsatları ve şans kapınızı çalmak üzere. Aile bireylerinizle oluşabilecek gerginliklere biraz dikkat etmelisiniz.

İKİZLER BURCU (21 MAYIS- 20 HAZİRAN)

Bugün kendinizi ifade ederken gökyüzü sizden yana destek olacak. Açılmayan pek çok kapının sizin için açıldığını görmek size mutluluk verecek. Estetik veya önemli bir operasyon geçirmek istiyorsanız Fatma Ana'nın iyileştirici eli sizinle birlikte olacak.

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN- 22 TEMMUZ)

Bugün sevdiğiniz kişi ile daha yakın olacağınız bir süreci yaşayacaksınız. Günün tehlikeli yanı gizli düşmanlık yapmak isteyen kişilerin size getireceği söylemler. Görünmeyenin arkasında yaşadığınız sorunlar hakkında endişe duyarken sevdiğiniz kişiden destek almak ruhunuza iyi geliyor.

ASLAN BURCU (23 TEMMUZ- 22 AĞUSTOS)

Bugün sevdiğiniz kişi ile yol kat edebileceğiniz bir sürecin içerisine girebilirsiniz. Evli olan kişiler hayatlarında önemli bir planı gerçekleştirmek için gökyüzünden destek alabilirler. Sağlık kontrollerinizle ilgili önemli bir kontrolünüz bulunuyorsa atlamamanızı önerebilirim.

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS- 22 EYLÜL)

Bugün kariyerinizle ilgili olumlu sonuçlar almaya başladığınız bir projenin başlangıcı hakkında destek alabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken konu iş konusunda güvendiğiniz pek çok kişinin aslında ikinci bir yüzünün olduğu. Kendinize güvenerek emin adımlarla ilerleyebilirsiniz.

TERAZİ BURCU (23 EYLÜL- 22 EKİM)

Bugün aşk ve ilişkilerden yana şanslı olduğunuz bir gün. Geçmişten gelen konular zihninizi kurcalarken görünmeyenin arkasını fark edebilirsiniz. Önemli bir sözleşme, yurtdışı, mahkeme veya devletteki herhangi bir kuruma başvuruda bulunmak, gerekli evrakları tamamlamak ve uluslararası görüşmeler sonucu terfi atlamak için gökyüzü sizi destekliyor.

AKREP BURCU (24 EKİM- 21 KASIM)

Bugün sevdiğiniz kişi ile çok yakın olacaksınız. Geçmişten gelen bazı itiraflar karşısında şaşırsanız da akışta olmayı tercih edebilirsiniz. Kalbi boş olanlar geçici flörtleri çok da ciddiye almayabilirler. İş açısından önemli bir prim almak veya zam almak istiyorsanız bugün yöneticileriniz ile görüşebilirsiniz.

YAY BURCU (22 KASIM - 21 ARALIK)

Bugün içinizdeki neşeli çocuğu ortaya çıkarmak için güzel bir gün. Sevdiğiniz kişi ile uyumu yakalarken, geleceğe dair planlar yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi ev değişikliği veya evlilik kararını hızlandırmak olabilir. Belirsiz konulara çok da kafa yormayın derim.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Bugün iş yerinizde iki yüzlü olan kişilerle karşılaşabilirsiniz. Pek çok olumsuz durumu kendi lehinize çevirebilir ve gücünüzü toparlayabilirsiniz. Maddi durumunuzla ilgili olası borçlanmalara karşı temkinli olmanız gereken günlerden geçmektesiniz. Olası vergi, ceza veya banka borçlarına aman dikkat.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Bugün flörtöz tavırlarınızla pek çok kişinin gönlünü feth edebilirsiniz. Ufak hediyeler ve sürprizlerle karşılaşırsanız şaşırmayınız. Sevdiğiniz kişi ile aranızdaki belirsiz konular hakkında çok da düşünmeyin. Pek çok gizli konunun netliğini önümüzdeki aylarda anlamlandırabileceksiniz.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Bugün evinizin içerisinde neşeli tavırlarınız mutluluğunuza mutluluk katıyor. Aile bireyleri rahatsız olan kişiler bugün itibariyle daha iyi olacaklar. Evinizin içerisinde eskiyen eşyalardan kurtulma, yenileri için yer açmak ve temizlik yapıp, evinize ferah bir enerji getirmek için gökyüzü sizi destekliyor.