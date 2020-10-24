25 Ekim Pazar Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyaran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlere ziyaretçilerin gelmemesi noktasında bir hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu dönemde evde bulaş oranın daha yüksek olduğunu gördük" dedi.