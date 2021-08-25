25 Ağustos Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

25 Ağustos 2021 burç yorumları aşktan sağlığa ve kariyere kadar her konu hakkında bir fikir veriyor. Peki, 25 Ağustos Çarşamba neler olacak? Günlük burç yorumları hangi mesajları veriyor? 25 Ağustos Çarşamba günü Koç burcu güne kararla başlayabilir, Oğlak burcunu öfkeli bir gün bekliyor. Yaylar ise inadına devam ederse sıkıntılı günler yaşayabilir.

25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA BURÇ YORUMLARI

Zorlayıcı enerjilerin hâkim olduğu bugün Ay Koç burcunda olacak. Merkür Neptün etkileşimi iletişim anlamında yanılmalara açık olabileceğimiz ve zihnimizi toparlamakta zorlanabileceğimiz bir gündeyiz. Gün boyunca gerginlikler söz konusu olabilir. Ani kararlar almaktan uzak durmalıyız. Akşam saatlerinde ise ilişkiler anlamında tartışmalar, çekişmeler söz konusu olabilir.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay gün boyunca Koç burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca gerginliklerin söz konusu olacağı bir enerji güne hâkim olabilir. Ani kararlar almaktan uzak durmalısın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Merkür Neptün karşıt açısının etkisiyle içsel anlamda zorlandığın bir güne şahitlik edebilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Bugünlerde sosyal çevrenle ilişkilerine odaklanıyorsun. Zorlayıcı enerjilerin söz konusu bugün konular üzerinde fazla diretmemeye özen göstermelisin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Gün boyunca hayatındaki erkeklerle ilgili konularda üzerinde baskı hissedebilirsin. Kariyerinle ilgili konularda dönülmez kararlar almaktan uzak durmalısın.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Temkinli hareket etmen gereken bir süreçten geçiyorsun. Eşinin akrabaları nedeniyle öfke kontrolünü sağlaman bugün oldukça zor olabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Zorlayıcı enerjilerin söz konusu olduğu bugün bilhassa miras veya nafaka meseleleri ile ilgili alacağın bir haber nedeniyle zor zamanlar geçirebilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Ay tüm gün karşıt burcun olan Koç burcunda ilerliyor olacak. Her ne kadar uyumu bozmak istememek adına alttan almaya çalışsan da karşındaki kişi tarafından çileden çıkartılabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Çalışma arkadaşlarınla birlikte arandaki bir tartışma farkında olmadan büyüyebilir ve konular hiç istemediğin yerlere gidebilir. Ağzından çıkan sözlere dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Çocuklarınla aranda çözülmesi zor bir mesela bugün öne çıkabilir. Karşılıklı inatlaşarak bir yere varılmayacağını her iki tarafında anlaması gerekecek.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sabah saatlerinde birtakım sınırlamalara maruz kalabilirsin. Evinle ilgili konularda seni hayli öfkelendirecek durumlar meydana gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Kardeşlerinle aranda zorlayıcı enerjileri aktif edecek bir tartışma yaşanabilir. Olaylar farkında olmadan hiç istenmedik boyutlara varabilir.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Parasal konularda seni öfkelendirecek durumlar ortaya çıkabilir. Daha önceden söz aldığın ancak geri dönüşü olmayan bir borcun ile ilgili hukuksal bir süreç başlatabilirsin.