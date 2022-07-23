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24 Temmuz Pazar Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 960,23 ile başlayan Gram Altın, saat 22:57 itibarıyla %1,89 artışla 978,42'dan işlem görüyor. Dün en düşük 960,23, en yüksek 960,51 seviyelerini gören Gram Altın, günü 960,47 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 15.07.2022 tarihinde 945,75 ile son bir ayın en düşük, 22.06.2022 tarihinde ise 1.024,78 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 978,42 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,6037 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 22:58 itibarıyla %0,59 artışla 17,7062 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,4800, en yüksek 17,6228 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 17,6228 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 27.06.2022 tarihinde 16,0773 ile son bir ayın en düşük, 21.07.2022 tarihinde ise 17,7562 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,7062 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,9247 ile başlayan Euro kuru, saat 22:56 itibarıyla %1,16 artışla 18,1329 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,8646, en yüksek 18,0673 seviyelerini gören Euro, günü 17,9548 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 22.06.2022 tarihinde ise 18,4138 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,1329 TL'ye karşılık gelmektedir.

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